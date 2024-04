Via Stezzano, albero cade in strada e colpisce auto e moto: muore centauro di 53 anni

Un altro tragico incidente stradale sulle strade bergamasche. È successo a Bergamo, in via Stezzano, verso le 17 di mercoledì. La vittima è un uomo di 53 anni. Sul posto un’automedica e un’ambulanza del 118, con due squadre di vigili del fuoco e la polizia locale.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale. Secondo la prima ricostruzione, definita con maggior precisione durante i rilievi condotti dagli agenti sul luogo dell’incidente, un albero che si trovava su una proprietà privata è caduto in strada e ha colpito prima il cofano di un’auto, una Toyota, che viaggiava in direzione Bergamo. Il conducente della vettura non ha riportato ferite. Un ramo avrebbe poi colpito il motociclista che viaggiava nella stessa direzione dietro la macchina, rompendogli il casco: il centauro avrebbe quindi perso il controllo della due ruote, uscendo di strada e finendo contro un altro albero in un prato a lato della strada. Il tratto di strada è stato chiuso per i soccorsi e le operazioni di rimozione dell’albero. Sul posto è arrivato anche il pm Paolo Mandurino.