Via XXIV Maggio, iniziato il taglio degli alberi

In via XXIV Maggio le ruspe sono entrate in azione per l’abbattimento dei primi alberi del comparto degli ex Riuniti destinato a nuove abitazioni. In tutto saranno trenta. L’area - quella vicino alla Social Domus per intenderci - è privata e qui «Ferretticasa spa» realizzerà residenze e parcheggi. Proprio per far posto a un parking interrato si è dovuto sacrificare parte del verde. Nonostante le proteste dei mesi scorsi, i piani non sono cambiati.