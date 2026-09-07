Viale Papa Giovanni a Bergamo, lavori di asfaltatura in notturna
IL CANTIERE. Sono iniziati lunedì sera i lavori di asfaltatura di viale Papa Giovanni XXIII, uno degli interventi previsti nel piano delle manutenzioni straordinarie avviato dal Comune durante l’estate.Lettura meno di un minuto.
I cantieri
Un programma da 1,1 milioni di euro, che interessa circa 50mila metri quadrati tra carreggiate e marciapiedi e coinvolge numerose strade del centro e dei quartieri.
Per viale Papa Giovanni la scelta è quella del lavoro notturno. Si tratta infatti di una delle arterie più trafficate del centro e intervenire durante il giorno avrebbe un impatto pesante sulla circolazione.
Il cantiere proseguirà nelle prossime notti nel tratto compreso tra piazzale Marconi e via Paleocapa, dove verrà rifatto il manto stradale sull’intera carreggiata, interessando tutte le corsie. Un intervento programmato tenendo conto anche della necessità di limitare i disagi su una delle principali direttrici di ingresso e uscita dalla zona centrale. «Stiamo procedendo con gli interventi previsti dal piano delle asfaltature, concentrandoci sulle strade dove le condizioni della carreggiata richiedono un intervento importante – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota –. Per le arterie più trafficate la scelta di lavorare di notte permette di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità».
Il rifacimento dell’asfalto arriva inoltre mentre, nella stessa zona, sono ancora presenti i lavori sulla rete del teleriscaldamento. A Porta Nuova A2A Calore e Servizi sta infatti completando l’intervento avviato dopo l’individuazione di una perdita sulla rete, all’altezza dell’incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e largo Porta Nuova. Il cantiere, che nelle scorse settimane aveva comportato un restringimento della carreggiata, sta interessando in questa fase le corsie centrali.
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