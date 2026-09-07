Viale Papa Giovanni a Bergamo, lavori di asfaltatura in notturna

Un programma da 1,1 milioni di euro, che interessa circa 50mila metri quadrati tra carreggiate e marciapiedi e coinvolge numerose strade del centro e dei quartieri.

Per viale Papa Giovanni la scelta è quella del lavoro notturno. Si tratta infatti di una delle arterie più trafficate del centro e intervenire durante il giorno avrebbe un impatto pesante sulla circolazione.

Il cantiere proseguirà nelle prossime notti nel tratto compreso tra piazzale Marconi e via Paleocapa, dove verrà rifatto il manto stradale sull’intera carreggiata, interessando tutte le corsie. Un intervento programmato tenendo conto anche della necessità di limitare i disagi su una delle principali direttrici di ingresso e uscita dalla zona centrale. «Stiamo procedendo con gli interventi previsti dal piano delle asfaltature, concentrandoci sulle strade dove le condizioni della carreggiata richiedono un intervento importante – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota –. Per le arterie più trafficate la scelta di lavorare di notte permette di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità».