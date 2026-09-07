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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 07 Settembre 2026

Viale Papa Giovanni a Bergamo, lavori di asfaltatura in notturna

IL CANTIERE. Sono iniziati lunedì sera i lavori di asfaltatura di viale Papa Giovanni XXIII, uno degli interventi previsti nel piano delle manutenzioni straordinarie avviato dal Comune durante l’estate.

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Viale Papa Giovanni a Bergamo, lavori di asfaltatura in notturna
Il cantiere per l’asfaltatura di viale Papa Giovanni XXIII

I cantieri

Un programma da 1,1 milioni di euro, che interessa circa 50mila metri quadrati tra carreggiate e marciapiedi e coinvolge numerose strade del centro e dei quartieri.

Per viale Papa Giovanni la scelta è quella del lavoro notturno. Si tratta infatti di una delle arterie più trafficate del centro e intervenire durante il giorno avrebbe un impatto pesante sulla circolazione.

Il cantiere proseguirà nelle prossime notti nel tratto compreso tra piazzale Marconi e via Paleocapa, dove verrà rifatto il manto stradale sull’intera carreggiata, interessando tutte le corsie. Un intervento programmato tenendo conto anche della necessità di limitare i disagi su una delle principali direttrici di ingresso e uscita dalla zona centrale. «Stiamo procedendo con gli interventi previsti dal piano delle asfaltature, concentrandoci sulle strade dove le condizioni della carreggiata richiedono un intervento importante – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota . Per le arterie più trafficate la scelta di lavorare di notte permette di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità».

Viale Papa Giovanni a Bergamo, lavori di asfaltatura in notturna
Viale papa Giovanni e cantiere
(Foto di Yuri Colleoni)

Il rifacimento dell’asfalto arriva inoltre mentre, nella stessa zona, sono ancora presenti i lavori sulla rete del teleriscaldamento. A Porta Nuova A2A Calore e Servizi sta infatti completando l’intervento avviato dopo l’individuazione di una perdita sulla rete, all’altezza dell’incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e largo Porta Nuova. Il cantiere, che nelle scorse settimane aveva comportato un restringimento della carreggiata, sta interessando in questa fase le corsie centrali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Ferruccio Rota
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