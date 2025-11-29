Videosorveglianza nei parchi di Bergamo: dal Ministero dell’Interno 100mila euro per il progetto del Comune

La comunicazione dell’ammissione al finanziamento è arrivata nei giorni scorsi dalla Prefettura di Bergamo, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva. Il Comune di Bergamo è risultato collocato in posizione utile per ottenere il cofinanziamento ministeriale a copertura del 50% del costo complessivo del progetto, che ammonta a 200.000 euro complessivi.

Integrato con il sistema cittadino

Il sistema di sorveglianza sarà dotato di apparecchiature di ultima generazione e sarà gestito in modo integrato con il sistema di videosorveglianza cittadino, consentendo un controllo più efficace delle aree verdi e una maggiore tutela dei cittadini.

Il Comune ha già previsto le risorse per la manutenzione e la connettività del sistema per i cinque anni successivi all’installazione, come richiesto dal Decreto ministeriale del 27 dicembre 2024.

Nei primi sei mesi del 2026

L’intervento sarà realizzato da Atb Mobilità, che curerà anche la gestione e la manutenzione del sistema, affidandosi a ditte già selezionate tramite appalti pubblici. Si prevede che la videosorveglianza nei 3 parchi rientri nell’ampliamento della videosorveglianza previsto con risorse stanziate nel 2025 e realizzato nel primo semestre 2026.

