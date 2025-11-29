Cronaca / Bergamo Città
Sabato 29 Novembre 2025
Videosorveglianza nei parchi di Bergamo: dal Ministero dell’Interno 100mila euro per il progetto del Comune
LA NOVITA’. Il Comune di Bergamo riceverà 100.000 euro di finanziamento dal Ministero dell’Interno per la realizzazione del progetto «Tutela e sicurezza dei parchi urbani», finalizzato all’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza in tre parchi cittadini: il Parco Suardi (via Battisti / San Giovanni), il Parco Caprotti (via Verdi / Tasso) e il Parco Marenzi (via Frizzoni).
Bergamo
La comunicazione dell’ammissione al finanziamento è arrivata nei giorni scorsi dalla Prefettura di Bergamo, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva. Il Comune di Bergamo è risultato collocato in posizione utile per ottenere il cofinanziamento ministeriale a copertura del 50% del costo complessivo del progetto, che ammonta a 200.000 euro complessivi.
Integrato con il sistema cittadino
Il sistema di sorveglianza sarà dotato di apparecchiature di ultima generazione e sarà gestito in modo integrato con il sistema di videosorveglianza cittadino, consentendo un controllo più efficace delle aree verdi e una maggiore tutela dei cittadini.
Il Comune ha già previsto le risorse per la manutenzione e la connettività del sistema per i cinque anni successivi all’installazione, come richiesto dal Decreto ministeriale del 27 dicembre 2024.
Nei primi sei mesi del 2026
L’intervento sarà realizzato da Atb Mobilità, che curerà anche la gestione e la manutenzione del sistema, affidandosi a ditte già selezionate tramite appalti pubblici. Si prevede che la videosorveglianza nei 3 parchi rientri nell’ampliamento della videosorveglianza previsto con risorse stanziate nel 2025 e realizzato nel primo semestre 2026.
La videosorveglianza nei tre parchi sarà integrata nell’ampliamento del sistema cittadino previsto con i fondi stanziati nel 2025 e la cui realizzazione è prevista nel primo semestre del 2026.
«Facciamo un ulteriore passo avanti sul tema della sicurezza con un’azione concreta nei confronti di aree molto frequentate della città»
«Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la città. Il progetto è frutto di un lavoro serio e puntuale, in continuità con il Patto per la Sicurezza Urbana firmato con la Prefettura. Facciamo un ulteriore passo avanti sul tema della sicurezza con un’azione concreta nei confronti di aree molto frequentate della città. Le nuove telecamere ci aiuteranno a prevenire episodi di degrado e a rendere i parchi più vivibili per tutti, soprattutto per famiglie, anziani e bambini» dichiara l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni
