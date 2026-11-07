Vigili del fuoco, sit-in e corteo di protesta fino in Prefettura
LA PROTESTA. Giovedì 12 novembre alle 10 partiranno dal comando di via Codussi per le vie del centro, i sindacati: «Dissenso per le recenti scelte dirigenziali operative, sedi di servizio vetuste, carenza di personale che si ripercuote sul soccorso pubblico e la sicurezza degli operatori»Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Dopo il sit-in di un centinaio di persone al comando di via Codussi il 21 ottobre, i Vigili del fuoco giovedì 12 novembre tornano a far sentire la loro voce con un sit-in e un corteo che dal comando arriverà fino alla Prefettura.
«Obiettivo dell’iniziativa – scrivono in una nota i sindacati Fns Cisl, Conapo, Fp-Cgil Vvf, Uil-Fp Vvf e Federdistat Cisal – è rappresentare all’opinione pubblica, alla cittadinanza, alle istituzioni il dissenso del personale Vigili del fuoco per recenti scelte dirigenziali operative (una su tutte l’utilizzo di squadre ridotte di quattro unità), la denuncia di sedi di servizio vetuste e obsolete, unitamente al disagio per la marcata carenza di personale che si ripercuote sul soccorso pubblico e sulla sicurezza degli operatori. All’evento parteciperà unicamente personale libero dal servizio di istituto, pertanto le funzioni e l’operatività di soccorso non verranno assolutamente precluse e non avverrà nessuna interferenza con tali attività».
Dalle 10 il corteo percorrerà le vie Codussi, Noli, Suardi, Frizzoni, Camozzi, Bianco e arriverà in via Tasso.
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