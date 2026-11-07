Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 07 Novembre 2026

Vigili del fuoco, sit-in e corteo di protesta fino in Prefettura

LA PROTESTA. Giovedì 12 novembre alle 10 partiranno dal comando di via Codussi per le vie del centro, i sindacati: «Dissenso per le recenti scelte dirigenziali operative, sedi di servizio vetuste, carenza di personale che si ripercuote sul soccorso pubblico e la sicurezza degli operatori»

Lettura meno di un minuto.
Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti
Vigili del fuoco, sit-in e corteo di protesta fino in Prefettura
I Vigili del fuoco al comando di via Codussi

Bergamo

Dopo il sit-in di un centinaio di persone al comando di via Codussi il 21 ottobre, i Vigili del fuoco giovedì 12 novembre tornano a far sentire la loro voce con un sit-in e un corteo che dal comando arriverà fino alla Prefettura.

«Obiettivo dell’iniziativa – scrivono in una nota i sindacati Fns Cisl, Conapo, Fp-Cgil Vvf, Uil-Fp Vvf e Federdistat Cisal – è rappresentare all’opinione pubblica, alla cittadinanza, alle istituzioni il dissenso del personale Vigili del fuoco per recenti scelte dirigenziali operative (una su tutte l’utilizzo di squadre ridotte di quattro unità), la denuncia di sedi di servizio vetuste e obsolete, unitamente al disagio per la marcata carenza di personale che si ripercuote sul soccorso pubblico e sulla sicurezza degli operatori. All’evento parteciperà unicamente personale libero dal servizio di istituto, pertanto le funzioni e l’operatività di soccorso non verranno assolutamente precluse e non avverrà nessuna interferenza con tali attività».

Dalle 10 il corteo percorrerà le vie Codussi, Noli, Suardi, Frizzoni, Camozzi, Bianco e arriverà in via Tasso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Enti locali
Politica
Vertenze
Sindacati
Lavoro
Fns
Fp-Cgil Vvf
Uil-Fp Vvf
Conapo
CISL
Cisal