Vigili del fuoco, sit-in e corteo di protesta fino in Prefettura

«Obiettivo dell’iniziativa – scrivono in una nota i sindacati Fns Cisl, Conapo, Fp-Cgil Vvf, Uil-Fp Vvf e Federdistat Cisal – è rappresentare all’opinione pubblica, alla cittadinanza, alle istituzioni il dissenso del personale Vigili del fuoco per recenti scelte dirigenziali operative (una su tutte l’utilizzo di squadre ridotte di quattro unità), la denuncia di sedi di servizio vetuste e obsolete, unitamente al disagio per la marcata carenza di personale che si ripercuote sul soccorso pubblico e sulla sicurezza degli operatori. All’evento parteciperà unicamente personale libero dal servizio di istituto, pertanto le funzioni e l’operatività di soccorso non verranno assolutamente precluse e non avverrà nessuna interferenza con tali attività».