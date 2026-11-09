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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 09 Novembre 2026

Villaggio degli Sposi, inaugurati con il vicepremier Salvini 63 nuovi alloggi - Video

LA CERIMONIA. I complessi abitativi e gli spazi pubblici riqualificati grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministro: entro il mese tempi plausibili sulla fine del treno per Orio.

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Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore

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Villaggio degli Sposi, inaugurati con il vicepremier Salvini 63 nuovi alloggi - Video
L’inaugurazione dei nuovi alloggi con il ministro Salvini
( foto Agazzi)

Villaggio degli Sposi

Sul piazzale Visconti, al Villaggio degli Sposi, sono stati inaugurati i nuovi complessi abitativi e gli spazi pubblici riqualificati grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di 63 alloggi pubblici ottenuti attraverso la demolizione e ricostruzione dei due edifici di proprietà di Aler e la riqualificazione delle tre palazzine comunali.

Bergamo, Aler e Comune mettono a disposizione nuovi alloggi pubblici nel quartiere del Villaggio degli Sposi. Video di MASSIMO SONZOGNI

L’intervento, da 18,8 milioni di euro, è stato promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con Aler Bergamo-Lecco-Sondrio e con il contributo del Politecnico di Milano ed è stato finanziato attraverso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua).

Salvini sul treno per Orio al Serio

Al taglio del nastro era presente anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che, dopo essersi complimentato per il progetto, ha rilanciato l’obiettivo del Piano casa del governo, che «si propone di arrivare a 100mila alloggi».

Dal 2027 inizieranno, ha annunciato, i lavori per recuperare 60mila case pubbliche vuote in Italia e «anche in provincia di Bergamo saranno recuperati almeno 50 appartamenti da riassegnare». Salvini ha accennato anche alla situazione del cantiere per il treno per Orio, sottolineando che è in «costante aggiornamento con Rfi per dare lo stimolo all’impresa ad aumentare il personale in cantiere, per recuperare il tempo perso nei mesi passati», in attesa che arrivi il parere del Collegio consultivo tecnico in merito all’eventuale risoluzione del contratto. In tal senso, ha aggiunto il ministro, «entro la fine di novembre potremo dare tempi plausibili sulla conclusione dell’opera».

Sono in costante aggiornamento con Rfi - ha detto Salvini - per dare lo stimolo all’impresa ad aumentare il personale in cantiere, per recuperare il tempo perso nei mesi passati

Villaggio degli Sposi, inaugurati con il vicepremier Salvini 63 nuovi alloggi - Video
L’intervento del vice premiere
Villaggio degli Sposi, inaugurati con il vicepremier Salvini 63 nuovi alloggi - Video
Un momento dell’inaugurazione
Villaggio degli Sposi, inaugurati con il vicepremier Salvini 63 nuovi alloggi - Video
Le nuove palazzine

«Giornata importante per Bergamo»

Per la sindaca, Elena Carnevali, «è una giornata importante per Bergamo», perché «restituiamo edifici riqualificati con abitazioni confortevoli, sicure e sostenibili e spazi di incontro per la vita collettiva». Un progetto, ha sottolineato, che dimostra che la collaborazione a più livelli istituzionali «permette di tradurre risorse straordinarie in opere concrete». Presenti all’inaugurazione anche il presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio Corrado Zambelli e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Terzi. «Dietro i numeri – ha detto Zambelli– ci sono famiglie, studenti e persone che attendono una casa».

«Dietro i numeri – ha dichiarato il presidente di Aler Corrado Zambelli ci sono famiglie, studenti e persone che attendono una casa».

Gli alloggi comunali sono passati da 24 a 26, ai quali si aggiunge uno spazio a uso pubblico al piano rialzato, direttamente collegato alla nuova piazza centrale, pensata come luogo di incontro e di socialità.

Aler, due fabbricati con 37 alloggi

Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici di Aler, sono stati realizzati due nuovi fabbricati che ospitano 37 alloggi: 34 sono appartamenti di edilizia residenziale pubblica, a cui si aggiungono uno studentato e due appartamenti per utenze fragili. Ci sono poi quattro spazi comuni destinati alle funzioni collettive, tra cui una dispensa sociale, un servizio di portierato sociale e una lavanderia. Il bando di assegnazione sarà pubblicato a marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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