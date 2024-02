Villaggio degli Sposi, parte il cantiere per il teleriscaldamento e l’acquedotto in via Grossi

Dalla prossima settimana e per due mesi lavori in corso in via Grossi: cambia di conseguenza, a partire da lunedì, la viabilità all’interno del quartiere del Villaggio degli Sposi. Prosegue il cantiere per l’estensione della rete del teleriscaldamento in città, stavolta lungo la via Grossi, nel tratto compreso tra la via Promessi Sposi e via Cavalli: 60 giorni di lavori sono necessari non solo per la posa della nuova tubazione del teleriscaldamento a servizio del quartiere, ma anche per la posa delle nuove tubazioni dell’acquedotto da parte di Uniacque.