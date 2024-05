Violenza di genere, in 150 al presidio in largo Rezzara

Largo Rezzara ha ospitato mercoledì 8 maggio, come l’8 di ogni mese, il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere. Hanno partecipato 150 persone. Si è ricordato l’omicidio, avvenuto a fine marzo a Cologno al Serio, della nigeriana Joy Omobagbon per opera del suo compagno, e si è criticato l’emendamento al Pnrr per l’ingresso nei consultori delle associazioni contro l’aborto. Dall’inizio dell’anno, è stato ricordato, sono già 460 le chiamate ai centri anti violenza di città e provincia.