Virgen de Urkupiña, a Ferragosto boliviani in festa a Bergamo

Come ogni anno anche a Bergamo il 15 agosto si celebra la festa della Virgen de Urkupiña, ricorrenza molto importante in Bolivia e diffusa in Italia per la presenza delle comunità boliviane. È una festa che assume un significato religioso e culturale forte, perché oltre alla celebrazione della Messa e ai momenti di preghiera, si accompagnano i canti e balli dei gruppi folklorici, come spiega don Mario Marossi, che segue da anni la comunità latino-americana presente nella Diocesi.