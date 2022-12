«Visionary days», gli under 35 dicono alle istituzioni come immaginano il mondo

La fiera di Bergamo ha accolto 1.000 ragazzi da tutta Italia per la quinta edizione di «Visionary days» : 2.500 ragazzi - appunto 1.000 in presenza, e 1.500 da remoto - riuniti per un brainstorming di 8 ore che ha come obiettivo la stesura di un manifesto da destinare alle istituzioni e a «chiunque sia interessato», in cui si definiscono i punti cardine del domani per gli under 35.