Visit Bergamo scambia Merano per Rota d’Imagna. «Traditi» dall’omonimia tra hotel

L’errore è stato causato da un’omonimia, quella dell’hotel Miramonti: due le strutture ricettive che portano questo nome, una bergamasca e l’altra altoatesina . Fra le due località turistiche ci sono su per giù 280 chilometri e una distanza colmabile in tre ore di macchina, ma sono decisamente meno lontane per quanto riguarda i panorami montani, che anche nella provincia orobica offrono perle di rara bellezza. I follower delle pagine social di Visit Bergamo, e in particolare coloro che avevano visitato entrambi gli alberghi, si sono però subito scatenati inviando messaggi che segnalavano l’errore.