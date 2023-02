Visite dei neo papà negli ospedali, si torna al pre-Covid: in reparto 24 ore su 24

In reparto 24 ore su 24, prima, durante e dopo il parto. Si cambia ancora e questa volta per tornare (finalmente) alla normalità pre-Covid. Ci sono voluti tre anni, ma con la circolare emessa nei giorni scorsi dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia, anche le ultime restrizioni per i neo papà nelle corsie dei reparti di Ostetricia e Ginecologia sono state superate: dovranno indossare una mascherina Ffp2 - del resto la versione chirurgica è ancora obbligatoria in tutte le strutture sanitarie – e igienizzarsi spesso le mani, dopodiché potranno restare accanto alla mamma e al bambino tutto il tempo che lo vorranno. Come i genitori dei minorenni ricoverati e i familiari dei pazienti in fin di vita, anche i papà vengono dunque riconosciuti come «caregiver» (la persona che si prende cura del familiare in stato di bisogno).