Visite guidate e sorprese golose: le iniziative per dire «grazie» ai nonni

Ad Astino bambini e ragazzi porteranno i loro nonni alla scoperta dell’ex monastero , con «Nonni vi presento Astino», alla sua quarta edizione, promosso da Officina dello Storico di Bergamo e Fondazione Mia, con la presidenza del Consiglio comunale di Bergamo e gli assessorati alle Politiche sociali e Educazione alla Cittadinanza. Coinvolti 122 studenti provenienti anche dalla provincia: la scuola primaria «Don Milani», la «Dante Alighieri» di Mapello, la secondaria di primo grado del Villaggio degli Sposi, il liceo scientifico «Giulio Natta» e l’Isis «Luigi Einaudi» di Dalmine. «La festa – spiegano gli organizzatori – è un’occasione per favorire l’incontro e il dialogo tra bambini e ragazzi da un lato e anziani e adulti dall’altro: i primi nel ruolo di guide, gli altri come fruitori delle conoscenze acquisite dagli studenti durante i laboratori didattici di storia e educazione al patrimonio, protagonisti di un confronto intergenerazionale».

Coccole culinarie

E ancora: grazie all’iniziativa promossa dal gruppo gelatieri Ascom-Confcommercio Bergamo, 17 gelaterie porteranno coni e coppette di gelato in 19 strutture e istituti di città e provincia. Un altro appuntamento è stato invece organizzato in Domitys Quarto Verde, complesso residenziale dedicato alla «silver age» in via Pinamonte da Brembate: le porte apriranno a nipoti, famiglie e a tutti coloro che vogliono condividere questa speciale giornata in compagnia dei loro nonni. La festa inizia alle 10.30, poi il banchetto con paella e sangria. Nel pomeriggio tombolata, alle 16 gran finale con merenda e alle 17 lo spettacolo Tatos magic show a ingresso libero.