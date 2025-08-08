Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 08 Agosto 2025

West Nile: cinque contagi in Lombardia, zero a Bergamo

IL BOLLETTINO. La Bergamasca è ancora «immune» dal West Nile virus.

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
Una zanzara porattrice di West Nile
Una zanzara porattrice di West Nile

È quanto emerge dai nuovi aggiornamenti diffusi giovedì dall’Istituto superiore di sanità e dalla Regione. Al momento, in Lombardia sono stati registrati in tutto 5 contagi nell’uomo: 2 nel Pavese (entrambi con sintomi neuro-invasivi, più gravi), 2 nel Milanese (uno con febbre e l’altro asintomatico rintracciato tramite i controlli sulle donazioni di sangue), uno nel Bresciano (un donatore, quindi asintomatico); dal 29 luglio, i test sulle donazioni di sangue e plasma sono stati introdotti in tutto il territorio lombardo.

La fauna e le zanzare

Anche la sorveglianza sulla fauna e sui vettori (zanzare) al momento esclude la diffusione del virus in Bergamasca: la sua circolazione tra gli animali è stata individuata anche nelle province di Lecco, Monza, Varese, Cremona, Lodi e Mantova, ma appunto non a Bergamo, l’unica zona esente in Lombardia insieme a Como e Sondrio. Come già emerso in precedenza, sono stati invece segnalati 4 infezioni da inizio anno (2 nella stagione estiva) di dengue e una di chikungunya; si tratta di contagi d’«importazione» (persone che hanno contratto la malattia all’estero) e senza particolari conseguenze cliniche.

