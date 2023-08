Ztl di Città Alta, i nuovi varchi su accessi e uscite in vigore dall’autunno

La stretta sull’accesso (e l’uscita) a Città Alta annunciata lo scorso dicembre dal Comune di Bergamo si concretizzerà entro la fine dell’anno. Due le principali novità: l’estensione della Ztl dalla Corsarola (altezza torre di Gombito) all’imbocco di via San Lorenzo (a pochi passi dal futuro ingresso del parcheggio alla Fara), e quindi chiusura dei pochi posti rimasti in piazza Mercato del Fieno, accensione dei varchi interni per monitorare le uscite dei mezzi commerciali (circa 270 ogni giorno); e chiusura dello «scavalco» Sant’Agostino-porta San Lorenzo, con il posizionamento di una telecamera i cui orari saranno definiti più avanti.