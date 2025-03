Ztl, dal 2 aprile pass per il trasporto merci. E un piano ad hoc per Città Alta

Dal 2 aprile le nove norme

La prima tappa il 2 aprile, quando per le telecamere esistenti sarà attivata una funzione sanzionatoria sugli ingressi. Va da sé che quelle finestre di accesso che si aprivano, per ogni tipo di mezzo (non solo per i camioncini), nei varchi delle Ztl più strette (si pensi alla Corsarola in Città Alta, ma anche via Tasso in città bassa) si chiudono in via definitiva, pena, la sanzione. E non appena il ministero delle Infrastrutture darà il placet a Palafrizzoni, «saranno sanzionate anche le uscite che non rispettano gli orari di carico e scarico, ma senza le autorizzazioni ministeriali non possiamo procedere», spiega l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda. «Sono in corso approfondimenti e confronti con residenti e operatori per regolamentare in modo più efficace la consegna delle merci nelle Ztl. Seguiranno ulteriori provvedimenti, in particolare sulle regole di accesso alla Ztl di Città Alta, stiamo valutando diverse soluzioni, basandoci sulle rilevazioni del traffico che verranno effettuate nei prossimi mesi tramite le telecamere. L’obiettivo è trovare un equilibrio, nel solco della linea tracciata dalla precedente amministrazione: preservare la bellezza e la vivibilità di Città Alta, senza trasformarla in uno spazio esclusivo, ma garantendo un’organizzazione efficiente della mobilità».