Ztl «estesa» di Città Alta: domenica primo test: debuttano le navette gratuite

Scatta domani il nuovo piano sulla mobilità estiva di Città Alta, con la Ztl continuativa (dalle 10 alle 24) la domenica e nelle giornate festive per chi sale in auto, accompagnata da navette gratuite, sempre la domenica e festivi, in partenza da Celadina, via Carducci e Stadio. Il primo test dunque domani, nella prima delle 14 giornate (la sperimentazione si concluderà il 13 settembre) nelle quali l’amministrazione comunale potrà valutare l’efficacia (o meno) delle nuove modalità di accesso al centro storico con l’obiettivo di alleggerire la pressione del traffico su viale Vittorio Emanuele, unica via di accesso a Città Alta.

Colli, accesso garantito agli ospiti

Le auto dirette in Città Alta, a Ztl attiva, devono obbligatoriamente essere parcheggiate nelle strutture collegate al sistema della sosta (quindi Parking Fara, via Tre Armi e Porta Sant’Alessandro, che possono «smarcare» le targhe dalla blacklist delle auto sanzionate), ma restavano due «finestre» con libero accesso (tra le 12 e le 14, tra le 19 e le 24), «occasione» per qualcuno di parcheggiare, abusivamente, nelle strisce gialle dei residenti lungo le Mura, dove un tempo c’erano le strisce blu. Un «vulnus» sanato dalla Ztl continuativa che indirizzerà le auto, dalle 10 alle 24, verso i silo a pagamento, pena la sanzione. Per permettere ai residenti della Ztl Colli (escluso il centro storico) di accogliere gli ospiti a casa propria, sarà però possibile – altra novità –, richiedere lo «scaricamento» delle targhe senza limiti quantitativi, ma solo nelle fasce orarie 12-14 e 19-24 (inviando una mail a [email protected], una piattaforma sul sito di Atb è in costruzione).

Il servizio di navette

Per offrire alternative gratuite al mezzo privato, il Comune sperimenterà anche un sistema di navette con Atb, «Servizi festivi estate 2026», un’iniziativa che si integra alle nuove regole di accesso a Città Alta. «La nuova organizzazione della mobilità – sottolinea l’amministrazione – si inserisce nel più ampio pacchetto di misure adottato dall’amministrazione comunale per ridurre la congestione veicolare verso il centro storico, incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e promuovere modalità di spostamento più sostenibili». Il piano prevede tre linee di «shuttle» che nelle domeniche e nei giorni festivi, quindi da domenica al 13 settembre, collegheranno il centro storico (senza fermate intermedie) con tre aree di sosta, «punti facilmente raggiungibili e caratterizzati da un’ampia disponibilità di posti auto, dove sarà possibile lasciare il veicolo gratuitamente per poi proseguire verso Città Alta con la navetta dedicata».

Le tre aree di sosta