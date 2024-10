Ztl notturna in via Pignolo, dal 30 ottobre telecamere attive

Le telecamere saranno attive ogni giorno dalle 23 alle 7, rispettando gli orari già stabiliti per la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato. L’installazione delle telecamere, recentemente completata, ha l’obiettivo di ridurre i transiti notturni, spesso fonte di rumore in una strada con caratteristiche di borgo storico, caratterizzata da pavimentazione in pietra e carreggiata stretta, che amplificano il rumore causato da auto e motocicli.

Le strade interessate

«Si invitano pertanto i residenti, i domiciliati e i titolari di immobili o di posti auto/box nelle seguenti vie Pignolo dal civico 58 al civico 116/b e dal civico 57 al civico 123, San Tomaso dal civico 1 al civico 49 e dal civico 2 al civico 76; vicolo San Tomaso, via Santa Elisabetta dal civico al civico 8 al civico 8/B e dal civico 9 al civico 13/B; via Masone dal civico 20 al civico 36 e dal civico 17 al civico 31, via Pradello dal civico 10 al civico 14 e dal civico 17 al civico 27 e via Pelabrocco che non sono ancora in possesso di un pass per il transito, a richiedere un permesso valido per l’accesso alla Ztl notturna di Via Pignolo Alta» fa sapere Palazzo Frizzoni.

Chi è già in possesso di un pass in corso di validità per il transito o la sosta in queste vie non dovrà intraprendere ulteriori azioni, in quanto già abilitato al passaggio attraverso i nuovi varchi di controllo.

Pass di transito

Si ricorda inoltre che anche coloro che accedono a posti auto privati, i quali potrebbero aver trascurato l’obbligo di richiedere il permesso in passato, dovranno munirsi di un pass per il transito nella ZTL, dal 30 ottobre sotto controllo elettronico. Lo stesso vale per ciclomotori e motocicli, che necessitano di permesso e registrazione per l’accesso.

Come fare