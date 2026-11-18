La neonata partorita in casa da una ragazza minorenne dell’Alto Sebino era viva . L’autopsia eseguita nella mattinata di mercoledì 18 novembre dal medico legale Luca Tajana ha dato questo primo sommario risultato.

La piccola, come emerso dalle prime ore, non aveva segni di traumi. Allo stato, gli inquirenti non sono in grado di indicare per quanto tempo sia rimasta in vita. Si tratta comunque di un lasso temporale molto breve.