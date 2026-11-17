«Non sapevo di essere incinta, non me n’ero accorta». È quello che, in sostanza, ha dichiarato ai carabinieri la 17enne che nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre ha partorito una neonata nel bagno di casa, in una villetta di un paese dell’alto Sebino. La piccola è stata trovata in bagno priva di vita. Le parole dell’adolescente sono al vaglio di chi indaga.

«Non si muoveva», avrebbero detto della neonata i genitori della 17enne agli inquirenti. Sconvolti per quanto stava accadendo, papà e mamma si sono concentrati sulla figlia che era in preda a un’importante emorragia. L’hanno caricata in auto e portata all’ospedale di Lovere. Da dove è stata trasferita in ambulanza in un altro ospedale, dove è tuttora ricoverata. Avvertiti dal personale sanitario, i carabinieri della Compagnia di Clusone hanno raggiunto l’abitazione, situata a ridosso di una zona boschiva. In casa c’era il fratello maggiorenne della ragazza. Il giovane ha accompagnato i militari nel bagno dove è stato trovato il corpicino della neonata. Una bimba di circa 4 kg, peso che fa supporre che la gravidanza fosse quasi a termine. Anche se il dubbio che sia venuta alla luce di 7 mesi circola ancora tra gli inquirenti.

Due procure al lavoro

Sull’episodio sono al lavoro due Procure: quella dei minorenni di Brescia, che si occupa di chiarire il ruolo della 17enne, e quella di Bergamo, con il pm Carlotta De Luca, che dovrà far luce su possibili responsabilità da parte di adulti. Sia Bergamo sia Brescia hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il titolo di reato è stato individuato in base all’ipotesi che, al momento, riscuote più credito. E cioè, che la bimba sia morta per una serie di condotte negligenti. Esclusa per ora l’evenienza più grave, quella dell’omicidio volontario. Questo perché, da una prima ispezione esterna sul corpicino compiuta da Luca Tajana, medico legale dell’Università di Pavia, non sono risultati evidenti segni di violenza.

Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, la madre in qualche occasione si sarebbe insospettita, venendo puntualmente rassicurata Lo spartiacque per le due inchieste sarà l’autopsia, in programma domani all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo e affidata al dottor Tajana. Un esame con cui si potrà stabilire se la piccola è stata partorita viva o già morta. Nel secondo caso, molte delle contestazioni attualmente nell’aria potrebbero cadere. In vista dell’autopsia, come procedura finalizzata a fornire la possibilità di nominare un consulente, la 17enne è stata iscritta nel registro degli indagati. Lo stesso potrebbe accadere in queste ore, sempre come atto dovuto, ai genitori.

Nessuno si è accorto

Ma è possibile che la ragazza non si sia accorta della gravidanza? O, viceversa, che sia riuscita a tenerla celata, nonostante in grembo portasse una bambina di 4 kg? Lei assicura di non aver mai percepito segnali. Agli inquirenti ha detto di non essere mai stata da un ginecologo. Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, la madre in qualche occasione si sarebbe insospettita, venendo puntualmente rassicurata. L’adolescente in estate era stata al mare e anche con una tenuta da spiaggia non aveva suscitato interrogativi.