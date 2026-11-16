Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 16 Novembre 2026

Alto Sebino, minorenne partorisce di nascosto in casa: bimba trovata morta

IL DRAMMA. Solo all’ultimo la ragazza ha chiesto aiuto ai genitori:ora è in ospedale. Nessun segno sul corpicino, prevista l’autopsia.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Alto Sebino, minorenne partorisce di nascosto in casa: bimba trovata morta
Una neonata è stata trovata morta dopo che la madre minorenne l’ha partorita in casa di nascosto. Intervenuti anche i carabinieri

Alto Sebino

I carabinieri della compagnia di Clusone e la Procura dei minori di Brescia, insieme alla Procura della Repubblica di Bergamo, indagano sul ritrovamento di una neonata morta in un’abitazione dell’alto Sebino. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata partorita direttamente in casa dalla madre, una ragazza minorenne che avrebbe tenuto nascosto la gravidanza fino alla notte tra venerdì e sabato 14 novembre quando, dopo il parto della bambina, avvenuto al settimo mese, si sarebbe sentita male e solo a quel punto avrebbe chiesto aiuto ai genitori.

La scoperta dei genitori, martedì l’autopsia

La mamma e il papà l’avrebbero trovata in bagno, dove c’era anche il corpicino senza vita della neonata; sconvolti e sotto choc, avrebbero portato la figlia in un ospedale della zona. I medici, una volta ricostruita la vicenda, hanno avvisato le forze dell’ordine. Da una prima ricognizione sul corpicino non sarebbero emersi segni di violenza. Ma sarà determinante l’autopsia, in programma martedì 17 novembre, per capire se la bimba era già morta al momento del parto o se il decesso è avvenuto dopo. Se venisse accertata la seconda ipotesi, agli inquirenti toccherà stabilire se l’eventuale mancato soccorso possa aver influito sul decesso.

La minore in ospedale

La minorenne si trova ricoverata in ospedale. Al momento nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti. La cui adozione dipenderà dall’esito dell’esame autoptico. Stabilire se la bambina sia stata partorita già morta o fosse viva dopo il parto porterà a escludere oppure a formulare l’ipotesi di omicidio volontario.

Un dramma familiare e umano di cui si conoscono pochi dettagli: il riserbo degli inquirenti è massimo. Diverse testimonianze però raccontano di un continuo andirivieni di auto dei carabinieri nel paese dell’alto Sebino per tutta la giornata di sabato: nell’abitazione i militari sarebbero rimasti molte ore per raccogliere gli elementi utili a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Oltre a verificare i movimenti delle persone in casa e gli orari di quanto accaduto, starebbero cercando elementi utili a are chiarezza sulla vicenda anche nei computer e nei telefoni cellulari nelle disponibilità della minorenne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Clusone
Sociale
Condizioni mediche
Salute
Forze Ordine
Inchiesta, Autopsia
Giustizia, Criminalità