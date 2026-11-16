Alto Sebino, minorenne partorisce di nascosto in casa: bimba trovata morta

I carabinieri della compagnia di Clusone e la Procura dei minori di Brescia, insieme alla Procura della Repubblica di Bergamo, indagano sul ritrovamento di una neonata morta in un’abitazione dell’alto Sebino. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata partorita direttamente in casa dalla madre, una ragazza minorenne che avrebbe tenuto nascosto la gravidanza fino alla notte tra venerdì e sabato 14 novembre quando, dopo il parto della bambina, avvenuto al settimo mese, si sarebbe sentita male e solo a quel punto avrebbe chiesto aiuto ai genitori.

La scoperta dei genitori, martedì l’autopsia

La mamma e il papà l’avrebbero trovata in bagno, dove c’era anche il corpicino senza vita della neonata; sconvolti e sotto choc, avrebbero portato la figlia in un ospedale della zona. I medici, una volta ricostruita la vicenda, hanno avvisato le forze dell’ordine. Da una prima ricognizione sul corpicino non sarebbero emersi segni di violenza. Ma sarà determinante l’autopsia, in programma martedì 17 novembre, per capire se la bimba era già morta al momento del parto o se il decesso è avvenuto dopo. Se venisse accertata la seconda ipotesi, agli inquirenti toccherà stabilire se l’eventuale mancato soccorso possa aver influito sul decesso.

La minore in ospedale

La minorenne si trova ricoverata in ospedale. Al momento nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti. La cui adozione dipenderà dall’esito dell’esame autoptico. Stabilire se la bambina sia stata partorita già morta o fosse viva dopo il parto porterà a escludere oppure a formulare l’ipotesi di omicidio volontario.