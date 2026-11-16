Neonata morta nell’Alto Sebino, martedì l’autopsia: determinante per risalire alle cause del decesso

Sarà il medico Luca Taiana a eseguire all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo martedì 17 novembre l’autopsia sulla neonata trovata morta in un’abitazione dell’Alto Sebino, dopo il parto in casa della madre minorenne. È stato aperto un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato. La ragazza resta ricoverata in ospedale.

L’autopsia per chiarire le cause della morte

Dalla prima ricognizione sul corpo non sarebbero emersi segni di violenza. L’esame dovrà stabilire se la bambina fosse già morta alla nascita oppure se il decesso sia avvenuto successivamente. In questo secondo caso, andrà verificato se un eventuale mancato soccorso abbia influito sulla morte.

Gli accertamenti coinvolgono i carabinieri della compagnia di Clusone, la Procura per i minorenni di Brescia e quella di Bergamo.

Il parto in casa e l’intervento dei genitori

Dopo essersi sentita male, avrebbe chiesto aiuto ai genitori, che l’avrebbero trovata in bagno insieme alla neonata senza vita. La madre e il padre l’avrebbero accompagnata in un ospedale della zona Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe nascosto la gravidanza e partorito al settimo mese, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre. Dopo essersi sentita male, avrebbe chiesto aiuto ai genitori, che l’avrebbero trovata in bagno insieme alla neonata senza vita. La madre e il padre l’avrebbero accompagnata in un ospedale della zona. I sanitari, ricostruito l’accaduto, hanno avvisato le forze dell’ordine.

Le verifiche nell’abitazione