C’è anche uno stick per il test di gravidanza a uso domestico tra il materiale sequestrato dai carabinieri nell’abitazione dell’Alto Sebino dove, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, una ragazza di 17 anni ha partorito una bimba, trovata poi morta. Il test, che risulta compiuto a ottobre, è negativo. Questo andrebbe a confermare le parole dell’adolescente, tuttora in ospedale, che agli inquirenti ha raccontato di non essersi mai accorta della gestazione.

La Procura di Bergamo e quella minorile di Brescia, che hanno aperto ciascuna un fascicolo per omicidio colposo, hanno disposto accertamenti per capire se lo stick sia stato usato dalla ragazza o da qualcun’altra.

Sentita la scuola e gli amici

La 17enne, studentessa in un istituto superiore della Bergamasca, ha condotto una vita normale sino a pochi giorni prima. Tra le persone sentite dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, che indagano insieme ai colleghi della Compagnia di Clusone, c’è anche l’insegnante di educazione fisica che ha spiegato come la giovane abbia preso parte a tutte le lezioni, anche quelle più recenti. Sono già stati ascoltati alcuni tra amici e amiche per capire come l’adolescente sia riuscita a nascondere i segni della gravidanza per tutto questo tempo.

Secondo quanto ha raccontato la studentessa, pare che i primi dolori seri siano stati avvertiti giovedì 12 novembre, ma non avrebbe intuito che fossero i sintomi della gestazione arrivata a termine.

Dunque, secondo la sua versione, il parto per lei sarebbe stato un evento inatteso. E quando ha cominciato a stare male – è svenuta più volte e ha perso molto sangue – ha chiamato aiuto dal bagno. Padre e madre sono accorsi e l’hanno soccorsa, accompagnandola poi in ospedale. La neonata è rimasta in bagno. «Non si muoveva», hanno raccontato ancora sconvolti i genitori.

Mercoledì l’autopsia