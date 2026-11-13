Microsoft, Outlook e altri servizi fuori uso: «Le modifiche non danno i risultati sperati»

«Abbiamo determinato che una parte dell’infrastruttura sta subendo un carico elevato in più regioni, il che probabilmente contribuisce agli errori di connettività». Microsoft, a distanza di oltre un’ora dai problemi che stanno interessando i suoi principali servizi, tra cui Outlook, continua ad aggiornare gli utenti tramite il social X. Anche l’Italia è interessata dall’ondata di malfunzionamenti di Outlook, la posta elettronica di Microsoft, così come dell’intelligenza artificiale Copilot e di strumenti per la sicurezza informatica delle aziende, come Defender Xdr.

Dopo un miglioramento nella tarda serata di giovedì 12 novembre, nella mattinata di venerdì 13 si sono presentate nuove criticità, in tutta Italia e non solo.

La nota di Microsoft

In un messaggio diffuso su X Microsoft ha fatto sapere che le misure messe in campo per risolvere i problemi mondiali su Outlook non stanno andando «come atteso» e che sta valutando soluzioni alternative. «Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati. Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico», riporta l’Ansa.