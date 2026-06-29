Nasce «Lombardia in primo piano», il nuovo appuntamento settimanale di Lombardia Notizie Tv - La prima puntata

L’obiettivo è raccontare, con un linguaggio semplice, diretto e coinvolgente, l’attività della Giunta regionale, offrendo ai cittadini una panoramica sui principali provvedimenti, progetti, iniziative, bandi ed eventi che caratterizzano la vita della Lombardia.

«Raccontare ciò che facciamo significa rendere i cittadini più consapevoli e più partecipi della vita della nostra Regione»

«Con “Lombardia in primo piano” – sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – vogliamo offrire ai cittadini uno strumento in più per conoscere da vicino il lavoro che ogni giorno svolgiamo al loro servizio. Crediamo in una comunicazione istituzionale capace di informare con chiarezza, trasparenza e immediatezza, utilizzando anche i nuovi linguaggi digitali per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Raccontare ciò che facciamo significa rendere i cittadini più consapevoli e più partecipi della vita della nostra Regione».