Nasce «Lombardia in primo piano», il nuovo appuntamento settimanale di Lombardia Notizie Tv - La prima puntata
LA NOVITÀ. Il format video raccoglie i principali servizi della settimana su attività, progetti, bandi e iniziative della Giunta regionale. Fontana: «Raccontiamo la Lombardia con un linguaggio semplice e diretto».Lettura 1 min.
Nasce «Lombardia in primo piano», il nuovo appuntamento settimanale di Lombardia Notizie TV, la web tv dell’Agenzia di stampa della Regione Lombardia. Il format raccoglie in un unico approfondimento i principali servizi realizzati nel corso della settimana.
L’obiettivo è raccontare, con un linguaggio semplice, diretto e coinvolgente, l’attività della Giunta regionale, offrendo ai cittadini una panoramica sui principali provvedimenti, progetti, iniziative, bandi ed eventi che caratterizzano la vita della Lombardia.
«Raccontare ciò che facciamo significa rendere i cittadini più consapevoli e più partecipi della vita della nostra Regione»
«Con “Lombardia in primo piano” – sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – vogliamo offrire ai cittadini uno strumento in più per conoscere da vicino il lavoro che ogni giorno svolgiamo al loro servizio. Crediamo in una comunicazione istituzionale capace di informare con chiarezza, trasparenza e immediatezza, utilizzando anche i nuovi linguaggi digitali per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Raccontare ciò che facciamo significa rendere i cittadini più consapevoli e più partecipi della vita della nostra Regione».
Il primo appuntamento ripercorre una settimana particolarmente intensa per la Lombardia. Tra i temi affrontati, l’emozione per la visita del Santo Padre, accolta da una straordinaria partecipazione e resa possibile anche grazie all’impegno di centinaia di operatori e volontari.
Spazio anche all’approvazione del Bilancio regionale, che conferma – secondo la Regione – l’impegno della Giunta a garantire maggiori servizi ai cittadini senza aumentare la pressione fiscale.
Nel settimanale viene inoltre raccontato un importante risultato raggiunto sul fronte della sanità territoriale: il conseguimento dell’obiettivo previsto dal Pnrr per la realizzazione delle Case di Comunità, traguardo che rafforza la rete dell’assistenza di prossimità.
Tra i servizi anche la missione di solidarietà internazionale che ha visto la partenza di un team sanitario lombardo per prestare assistenza alla popolazione colpita dal terremoto in Venezuela, confermando la capacità del sistema regionale di mettere competenze, professionalità e spirito di servizio al fianco delle comunità colpite dalle emergenze.
Video settimanale
«Lombardia in primo piano» sarà pubblicato ogni settimana su Lombardia Notizie Tv, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’informazione sempre più accessibile, tempestiva e vicina al territorio.
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