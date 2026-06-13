Tragedia a Desenzano, 53enne bergamasco muore investito da un’auto

Tragedia a Desenzano del Garda, nel Bresciano, nella tarda serata di venerdì 12 giugno. Un uomo di 53 anni, originario della Bergamasca, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto in via San Benedetto, sulla provinciale 572 che collega Desenzano e Padenghe.

L’allarme è scattato intorno alle 23.30, la centrale operativa di Areu ha inviato sul luogo della tragedia un’ambulanza e un’automedica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’impatto con l’auto, guidata da un ragazzo risultato poi negativo ai test tossicologici, è avvenuto in una zona di campagna poco illuminata: sulla dinamica sono ancora in corso le indagini da parte degli agenti della polizia stradale, intervenuti per i rilievi. La vittima, nata nella Bergamasca, abitava da molto tempo a Desenzano.