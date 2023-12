A Bergamo Tv «La mia canzone»: nuovo format per giovani talenti orobici

Sedici cantanti under 30, canzoni senza tempo, musica dal vivo, una televisione, una scuola di musica: ecco gli ingredienti de «La mia Canzone» il nuovo format di Bergamo TV e del Centro Didattico produzione Musica in onda tutti i giovedì in prima serata alle 21 a partire dal 28 dicembre sul canale 15 del digitale terrestre.

L’idea è di Sergio Villa, direttore di rete di Bergamo TV, insieme a Claudio Angeleri, presidente CDpM e del regista Nicola Tironi, per promuovere un repertorio di melodie italiane e internazionali che hanno fatto la storia della canzone pop e valorizzare i talenti musicali della nostra città. Anche la conduzione del programma è affidata a dei giovani che presentano le esibizioni dei loro «colleghi».

Un frammento della sigla del nuovo format di Bergamo Tv «La mia canzone» Giovanni Bezzi introduce le esibizioni e lancia interessanti spunti ai due «opinionisti» della trasmissione, Sara Zaidi e Marco Soccol, che commentano le canzoni, gli arrangiamenti e le

Una delle giovani cantanti impegnate sul palco versioni vocali dei cantanti. Oltre alle esibizioni in studio in diretta con un trio di musicisti, Michele Gentilini alla chitarra, Chiara Arnoldi al basso e Matteo Milesi alla batteria, le telecamere – riprese di Roberto Persico – sono andate a scovare i dietro le quinte delle prove al CDpM. Nelle aule della scuola bergamasca, un’eccellenza della formazione nazionale soprattutto nel campo della musica «altra» – jazz, pop, rock, d’autore – i sedici cantanti mettono a punto le interpretazioni con i loro insegnanti, Paola Milzani, Elena Biagioni e Mauro Ghilardini, evidenziando i metodi adottati nei quarant’anni di ricerca didattica del CDpM in collaborazione con il Comune di Bergamo, Assessorato all’Istruzione. I cantanti sono tutti musicisti completi che si esibiscono insieme ad altri colleghi strumentisti senza gli «aiuti» tecnologici così diffusi nel mondo della canzone di oggi come l’autotuner, il correttore automatico di intonazione.

L’idea è di riportare al centro della fruizione la musica «vera», eseguita dal vivo, con originalità e talento. Il repertorio scelto è vastissimo per catturare l’interesse di un vasto pubblico da quello giovanile a quello più adulto spaziando dalla canzone d’autore italiana, Lucio Dalla, De Gregori, Bruno Lauzi, Tiziano Ferro, Pino Daniele ai grandi compositori e interpreti come Mina, Mia Martini, Sting, Joe Cocker, Elton John, Zucchero, Otis Redding. C’è spazio anche per alcune composizioni originali scritte dagli stessi cantanti.