A BergamoScienza una formula mista: in ottobre dal vivo e online - Le novità

BergamoScienza torna in presenza e chiude con un premio Nobel. Il Festivalè in programma dal 2 al 17 ottobre.

Conferenze in presenza e contributi digitali, per raggiungere in tutto il mondo gli appassionati di scienza: sarà così la prossima edizione di BergamoScienza, in programma dal 2 al 17 ottobre.

Il palinsesto 2021 prevede un’anteprima il primo ottobre con il concerto Piano Variations on Jesus Christ Superstar di Stefano Bollani in Piazzale degli Alpini. Tanti gli appuntamenti che si potranno seguire sul web: 60 laboratori; 10 spettacoli di divulgazione scientifica (riservati alle scuole); tour virtuali in luoghi di cultura e in aziende.