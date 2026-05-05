A Bozzetto il David di Donatello. «L’animazione non è più il parente povero del cinema»

Da «Tapum! Storia delle armi» del ‘58 a «Rossi Boomer» del 2025, le opere di Bruno Bozzetto hanno usato l’animazione per parlare dell’italiano medio - impossibile anche a distanza di anni non empatizzare con il signor Rossi e le sue disavventure - e del mondo che lo circonda.Un dialogo animato che negli anni ha fatto di Bozzetto una figura di riferimento per l’animazione nel mondo. Un talento speciale che sarà riconosciuto i 6 maggio alla 71esima cerimonia di premiazione dei David di Donatello: Bozzetto riceverà un David come «riconoscimento a un artigiano del disegno che ha saputo rendere l’animazione un linguaggio universale e colto, raggiungendo con il suo lavoro i vertici di Hollywood e del Festival di Berlino» secondo quanto dichiarato il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni. Il 16 maggio invece, durante i Bergamo Animation Days, il «papà» del signor Rossi sarà protagonista insieme al comico Pasquale Petrolo, in arte Lillo del talk «Fammi ridere» moderato da Valentina Mazzola. Di questi e altri argomenti abbiamo discusso con Bruno Bozzetto.

Il 6 maggio verrà premiato con il David di Donatello: che valore ha per lei questo riconoscimento?

«Mi fa molto piacere. Ho ricevuto parecchi premi, ma questo è particolare: a differenza di molti riconoscimenti legati al mondo dell’animazione, questo appartiene al cinema. ed è proprio questo che mi interessa di più. L’animazione è sempre stata considerata il parente povero del cinema, ma credo che bisognerebbe iniziare a cambiare prospettiva. Il termine “cinema d’animazione” è sbagliato: il nostro è cinema, punto. Questa etichetta crea un ghetto. Quando si parla di animazione, la gente pensa subito a film per bambini, ma non è così. Certo, esistono anche quelli, e sono felice di averne realizzati, ma oggi si producono molti film destinati anche agli adulti. In Italia questa mentalità è dura a morire. Per questo il premio rappresenta una speranza, ovvero che l’animazione venga finalmente riconosciuta come cinema a tutti gli effetti».

«Ho ricevuto parecchi premi, ma questo è particolare: a differenza di molti riconoscimenti legati al mondo dell’animazione, questo appartiene al cinema. ed è proprio questo che mi interessa di più. L’animazione è sempre stata considerata il parente povero del cinema, ma credo che bisognerebbe iniziare a cambiare prospettiva»

Secondo lei qualcosa si sta effettivamente muovendo in questa direzione?

«Sì, qualcosa si sta muovendo. È un processo simile a quello delle graphic novel. Un tempo i fumetti erano relegati alle pagine per bambini dei quotidiani; oggi esistono opere di altissimo livello, vere e proprie forme d’arte. Lo stesso sta accadendo nel cinema. Prendiamo Toy Story: è un capolavoro ma, pensandoci, la storia è profondamente adulta. Racconta la paura dell’abbandono, un tema universale e anche drammatico. Non è una storia “per bambini”. E come questo ce ne sono molti altri. Quando vedo un film dal vero, mi dicono se è una commedia, un dramma o un horror. Perché il nostro deve essere semplicemente “animazione”? È una classificazione riduttiva, che ci tiene confinati in un mondo parallelo».

A tal proposito, guardando alcuni suoi lavori come i corti del Signor Rossi, emergono dinamiche molto simili alla commedia all’italiana.

«Esattamente. Sono corti comici, commedie. Ma definirli “animazione” è limitante. È un’etichetta che non descrive davvero il contenuto. E soprattutto ci tiene separati dal resto del cinema, mentre in realtà facciamo lo stesso identico lavoro. Anzi, per certi versi anche più faticoso, perché realizzare centinaia di migliaia di disegni a mano non è cosa da poco».

A proposito di lavoro manuale: spesso lei viene definito un “artigiano del disegno”. Si riconosce in questa definizione?

«Pensando all’inizio della mia carriera sì, assolutamente. Era artigianato puro. Persino gli strumenti erano costruiti a mano. I primi li ha realizzati mio padre in casa. Poi, con il tempo, si è passati a una produzione più industriale, soprattutto per esigenze di velocità. Ma per me l’artigianato non riguarda solo i mezzi: riguarda anche il rapporto umano. Eravamo pochissimi. “West and Soda” e “Vip – Mio fratello superuomo” sono stati realizzati da sei o sette persone. Era una famiglia allargata. Si discuteva di tutto insieme e tutti sapevano tutto del film. Oggi invece capita che gli animatori conoscano a malapena la storia: realizzano il loro pezzo e basta. Funziona lo stesso, ma si perde qualcosa. Capire il contesto di una scena, sapere cosa viene prima e cosa dopo, può fare una grande differenza».

Eppure oggi stanno emergendo anche produzioni indipendenti molto apprezzate dalla critica.

«Ed è una cosa bellissima. Spesso questi autori lavorano in piena libertà, mossi dalla passione e dalla ricerca artistica. È lì che nascono le opere più interessanti, il problema però è sempre la produzione. Quando entrano in gioco scadenze rigide e richieste industriali, tutto cambia. E poi c’è la distribuzione: un film può essere bellissimo, ma non trovare spazio. Oggi qualcosa sta cambiando, certo, ma il pubblico tende ancora a preferire prodotti più lunghi o seriali, obbligando inevitabilmente gli animatori a scendere a compromessi».

Tra due settimane sarà al Bergamo Animation Day, insieme a Lillo, per un incontro dal titolo «Fammi ridere». Cosa dobbiamo aspettarci?

«Non lo so nemmeno io - ride -. Credo sarà tutto molto spontaneo. Lillo è una persona straordinaria, abituata al contatto con il pubblico. Parleremo probabilmente dei nostri diversi approcci all’umorismo: il suo è molto fisico e immediato, il mio più costruito e studiato a tavolino. Ma sarà un’improvvisazione. Spero solo che la nostra moderatrice Valentina Mazzola riesca a tenerci un po’ in carreggiata. Io sarò sicuramente il più imbarazzato».

Restando su Bergamo, si sarebbe mai aspettato di vedere nascere lì un festival così importante per l’animazione?