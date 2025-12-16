Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025

«A Christmas Carol Musical» incanta Bergamo: il grande classico di Dickens arriva al ChorusLife Arena

LO SPETTACOLO. Sabato 27 dicembre alle ore 18 il ChorusLife Arena ospita uno degli spettacoli più amati del periodo natalizio: «A Christmas Carol Musical», musical liberamente tratto dal celebre romanzo di Charles Dickens.

Redazione Web
Redazione Web
La locandina dello spettacolo
La locandina dello spettacolo

Bergamo

Definito dal pubblico «lo spettacolo di Natale italiano da non perdere», il musical torna in scena per il settimo tour nazionale, dopo aver conquistato oltre 130.000 spettatori in tutta Italia.

Un successo che si rinnova

Con 129 repliche, di cui oltre 100 sold out, e 6 standing ovation, A Christmas Carol Musical si conferma un appuntamento imperdibile per famiglie, adulti e bambini. In sei anni di tournée, lo spettacolo ha visto salire sul palco anche oltre 200 bambini, rendendo ogni replica un’esperienza viva e coinvolgente.

La magia di Dickens in versione musical

Lo spettacolo è scritto e diretto da Melina Pellicano, che firma anche l’adattamento teatrale, mantenendosi il più fedele possibile allo spirito del romanzo originale. Le musiche originali sono di Stefano Lori e Marco Caselle, con liriche di Marco Caselle, mentre le coreografie portano ancora la firma della regista.
Sul palco, nel ruolo di Ebenezer Scrooge, troviamo Fabrizio Rizzolo, affiancato da un cast artistico di oltre 20 interpreti, 150 costumi, imponenti scenografie ed effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo.

Una scena dello spettacolo
Una scena dello spettacolo
Una scena dello spettacolo
Una scena dello spettacolo

Una storia senza tempo

Il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge odia il Natale e rifugge ogni rapporto umano. Dopo la morte del socio Jacob Marley, continua a vivere nella solitudine e nell’avidità, ignorando perfino l’invito a cena del nipote.
La notte della vigilia, però, la sua vita cambia: la visita dei tre spiriti del Natale – passato, presente e futuro – lo costringe a guardarsi dentro e ad affrontare il destino che lo attende se non cambierà strada.
Al risveglio, Scrooge è un uomo nuovo, pronto ad abbracciare generosità, amore e solidarietà, trasformando il Natale in un’occasione di rinascita.

Info utili

A Christmas Carol Musical
ChorusLife Arena
Sabato 27 dicembre, ore 18
Biglietti qui

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
teatro
musica
Intrattenimento (generico)
Charles Dickens
Melina Pellicano
Stefano Lori
Marco Caselle
Fabrizio Rizzolo
Alessandro Marrazzo
ChorusLife Arena