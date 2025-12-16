«A Christmas Carol Musical» incanta Bergamo: il grande classico di Dickens arriva al ChorusLife Arena

Definito dal pubblico «lo spettacolo di Natale italiano da non perdere», il musical torna in scena per il settimo tour nazionale, dopo aver conquistato oltre 130.000 spettatori in tutta Italia.

Un successo che si rinnova

Con 129 repliche, di cui oltre 100 sold out, e 6 standing ovation, A Christmas Carol Musical si conferma un appuntamento imperdibile per famiglie, adulti e bambini. In sei anni di tournée, lo spettacolo ha visto salire sul palco anche oltre 200 bambini, rendendo ogni replica un’esperienza viva e coinvolgente.

La magia di Dickens in versione musical

Lo spettacolo è scritto e diretto da Melina Pellicano, che firma anche l’adattamento teatrale, mantenendosi il più fedele possibile allo spirito del romanzo originale. Le musiche originali sono di Stefano Lori e Marco Caselle, con liriche di Marco Caselle, mentre le coreografie portano ancora la firma della regista.

Sul palco, nel ruolo di Ebenezer Scrooge, troviamo Fabrizio Rizzolo, affiancato da un cast artistico di oltre 20 interpreti, 150 costumi, imponenti scenografie ed effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo.

Una scena dello spettacolo

Una storia senza tempo

Il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge odia il Natale e rifugge ogni rapporto umano. Dopo la morte del socio Jacob Marley, continua a vivere nella solitudine e nell’avidità, ignorando perfino l’invito a cena del nipote.

La notte della vigilia, però, la sua vita cambia: la visita dei tre spiriti del Natale – passato, presente e futuro – lo costringe a guardarsi dentro e ad affrontare il destino che lo attende se non cambierà strada.

Al risveglio, Scrooge è un uomo nuovo, pronto ad abbracciare generosità, amore e solidarietà, trasformando il Natale in un’occasione di rinascita.

