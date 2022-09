A deSidera festival un viaggio musicale e l’ironia di Giacomo Poretti

Amsterdam – New York andata e ritorno: è un viaggio, quindi, quello proposto dallo spettacolo «Almost Blue», ma è un viaggio particolare: è un viaggio musicale. Scritto da Enrico Duranti, interpretato da Tiziano Ferrari per la regia di Riccardo Mallus , il lavoro è accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Chiara Lucchini, voce e sax e Matteo Corio, pianoforte (Marco Cortinovis, adattamento musicale, Simone Moretti, disegno luci), «Almost Blue» intreccia le vicende di cinque personaggi: l’esploratore Henry Hudson, la schiava Pegg Morehouse, il librettista Lorenzo Da Ponte, il poeta Federico García Lorca e il musicista Chet Baker, il quale chiude il viaggio proprio ad Amsterdam, la città nel quale era iniziato. «Cinque personaggi, una piccola costellazione di volti che accompagna lo spettatore in un percorso tracciato dalla musica» . L’ampio repertorio di musiche spazia dalla lirica al jazz, da Mozart a Chet Baker. Lo spettacolo va in scena il 16 settembre alle 21 a Urgnano, sul sagrato del campanile (via Roma, 74, in caso di maltempo, al Cineteatro Cagnola), presentato nell’ambito della Stagione di deSidera Bergamo Festival.