A gres art 671 in mostra le opere di Marina Abramović

Una nota di gres art 671 ha annunciato una mostra dedicata a una delle artiste più famose al mondo, Marina Abramović. Nello spazio dedicato all’arte contemporanea sorto dalla riqualificazione dell’area industriale dell’ex Gres in via San Bernardino a Bergamo e inaugurato nel 2023 in occasione dell’anno della Capitale della Cultura, saranno in mostra la grandezza, la solitudine, il mito, la caducità dell’essere umano, un percorso che parte dall’installazione cinematografica Seven Deaths che Marina Abramović ha dedicato a Maria Callas e si sviluppa attraverso lavori recenti e storici.