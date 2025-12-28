A Seriate il 31 si festeggia con la comicità di Sergio Sgrilli

Una serata all’insegna della risata e della leggerezza: il comico Sergio Sgrilli sarà in scena dalle 22 per uno spettacolo che accompagnerà il conto alla rovescia verso il nuovo anno. A mezzanotte, brindisi collettivo con spumante e panettone inclusi, per festeggiare l’arrivo del 2026.​

La locandina Sgrilli torna alle origini e con la sua inseparabile chitarra, tra nuovi monologhi e battute, ripercorre le gag più famose fatte in tv davanti a milioni di spettatori, che lo hanno reso uno dei pilastri portanti di Zelig, battezzandolo come: «The man in Blues».

La musica degli ultimi 50 anni come protagonista del racconto è messa al servizio del pubblico per fare ridere, cantare e emozionare. L’analisi di testi, di personaggi e di canzoni d’autore, o presunte tali, si fondono con gag esilaranti, battute pungenti e momenti di vita vera.

Difficile trovare il confine tra show comico e concerto, una performance unica anche perché ogni sera il pubblico viene chiamato a decidere il repertorio, in una escalation di coinvolgimento.

Info utili