Domenica 28 Dicembre 2025
A Seriate il 31 si festeggia con la comicità di Sergio Sgrilli
LO SPETTACOLO. Sgrilli torna alle origini e con la sua inseparabile chitarra, tra nuovi monologhi e battute, ripercorre le gag più famose fatte in tv a Zelig.
Seriate
Una serata all’insegna della risata e della leggerezza: il comico Sergio Sgrilli sarà in scena dalle 22 per uno spettacolo che accompagnerà il conto alla rovescia verso il nuovo anno. A mezzanotte, brindisi collettivo con spumante e panettone inclusi, per festeggiare l’arrivo del 2026.
Sgrilli torna alle origini e con la sua inseparabile chitarra, tra nuovi monologhi e battute, ripercorre le gag più famose fatte in tv davanti a milioni di spettatori, che lo hanno reso uno dei pilastri portanti di Zelig, battezzandolo come: «The man in Blues».
La musica degli ultimi 50 anni come protagonista del racconto è messa al servizio del pubblico per fare ridere, cantare e emozionare. L’analisi di testi, di personaggi e di canzoni d’autore, o presunte tali, si fondono con gag esilaranti, battute pungenti e momenti di vita vera.
Difficile trovare il confine tra show comico e concerto, una performance unica anche perché ogni sera il pubblico viene chiamato a decidere il repertorio, in una escalation di coinvolgimento.
Info utili
Il biglietto è acquistabile qui
Costo del biglietto: 49 euro compreso di panettone monoporzione e spumante.
Organizzazione: Agenzia Archimede Eventi
Per info: 035/294868.
