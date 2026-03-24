Addio a Gino Paoli, suonò a Bergamo l’ultima volta nel 2007

Gino Paoli, uno dei cantautori italiani più famosi del Novecento, autore di decine di capolavori, diventato universalmente famoso con «Sapore di sale» e «Il cielo in una stanza» , è morto a 91 anni nella sua casa di Genova, dopo un breve ricovero in una clinica privata.

Tra gli anni Sessanta e Settanta, insieme a colleghi come Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Luigi Tenco e Fabrizio De André, Paoli fu uno dei più influenti e rispettati cantautori della «scuola genovese». Con la sua scomparsa si chiude una stagione fondamentale della musica italiana del Novecento.