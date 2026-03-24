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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Martedì 24 Marzo 2026

Addio a Gino Paoli, suonò a Bergamo l’ultima volta nel 2007

IL LUTTO. Il cantautore genovese è morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo. L’ultima apparizione in terra bergamasca 19 anni fa al Teatro Creberg in un concerto sperimentale a cavallo tra rock e jazz, sul palco con Enrico Rava.

Addio a Gino Paoli, suonò a Bergamo l’ultima volta nel 2007
Gino Paoli sul palco con Enrico Rava nell’ultimo concerto in cui il cantautore genovese salì su un palco bergamasco
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Gino Paoli, uno dei cantautori italiani più famosi del Novecento, autore di decine di capolavori, diventato universalmente famoso con «Sapore di sale» e «Il cielo in una stanza», è morto a 91 anni nella sua casa di Genova, dopo un breve ricovero in una clinica privata.

Tra gli anni Sessanta e Settanta, insieme a colleghi come Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Luigi Tenco e Fabrizio De André, Paoli fu uno dei più influenti e rispettati cantautori della «scuola genovese». Con la sua scomparsa si chiude una stagione fondamentale della musica italiana del Novecento.

L’ultimo concerto a Bergamo

L’ultima volta a Bergamo il cantautore è salito sul palco del Creberg Teatro nel 2007 per un concerto sperimentale, un incontro tra canzone d’autore e musica jazz.

Gino Paoli, Enrico Rava, Danilo Rea, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto in una performance organizzata dalle associazioni Jazz club Bergamo e Cavaliere Giallo, con il concorso del Festival di Ottoni di Romano di Lombardia.

Addio a Gino Paoli, suonò a Bergamo l’ultima volta nel 2007
ENRICO RAVA (alla tromba) E GINO PAOLI IN CONCERTO
(Foto di Colleoni)

L’anno prima era stato invece, a Lovere Il teatro Crystal, per una serata in memoria di Bruno Lauzi.

Addio a Gino Paoli, suonò a Bergamo l’ultima volta nel 2007
GIANMARIO ZANA E GINO PAOLI, CANTAUTORE IN CONCERTO A LOVERE
(Foto di Tarzia)

Prima di allora si ricordano i concerti di piazza Dante a Bergamo nel 2002 per Notti di Luce e due volte nel 1999, a Sant’Agostino il 18 giugno per festeggiare i 50 anni della Cisl di Bergamo e un mese dopo al Festival Nazionale della Poesia di San Pellegrino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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