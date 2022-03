Addio al maestro Ruggero Barbieri, una vita in musica

Si è spento domenica 20 marzo, nella sua casa di via alla Rocca, in Città Alta, il direttore d’orchestra Ruggero Barbieri. Il 5 maggio avrebbe compiuto 61 anni. Barbieri se n’è andato per un ictus, che lo aveva colpito il 10 marzo. Ricoverato al Papa Giovanni non si è più risvegliato. Lascia il figlio Piolo e le sorelle Daniela (col marito Ermanno Baldassarre, avvocato) e Federica. I funerali si svolgeranno giovedì 24 alle 14.15 nella chieda di Ognissanti al Cimitero. La carriera di Barbieri si è svolta prevalentemente tra Europa e Asia. Ha diretto varie orchestre in Argentina, Messico, Singapore, Spagna, Praga, e i Pomeriggi Musicali di Milano.