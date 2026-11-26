Addio maglia rossa: Charli Rossini vince la sfida e resta tra i banchi di Amici 26. Negli undici minuti inediti trasmessi oggi pomeriggio (giovedì 26 novembre) su wittytv.it la giovane bergamasca ha affrontato la sua prima sfida ad eliminazione contro la ballerina Giulia.

Con la solita grinta che ha conquistato pubblico e giudici in queste settimane Charli si è esibita con un suo cavallo di battaglia, la coreografia su «16 Shots» della rapper britannica Stefflon Don che le aveva consentito di conquistare il secondo posto nella gara di ballo e i complimenti del coreografo Garrison Rochelle.

Giudice speciale della sfida la coreografa e insegnante Maura Paparo, storico volto delle prime edizioni del talent di Canale 5.

«Avete portato due stili diversi - ha detto Maura Paparo - una coreografia di urban (Charli) e una di modern (la sfidante Giulia), anche a livello di racconto e passi la sfida era abbastanza equa. Ma una di voi due mi ha convinto un po’ di più e mi ha dato un pochino in più di credibilità, sicurezza, presenza scenica e pulizia di passi: Charli.»

Alla ballerina bergamasca ha poi consigliato di mantenere grinta e concentrazione fino all’ultimo passo: “Non buttare via il finale, hai spaccato, mi hai convinto tutto il tempo ma hai buttato via il finale”.