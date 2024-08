Al cinema Cate Blanchett e l’horror «Trap»

Una buona occasione dunque per recuperare i titoli più importanti della stagione, come il film d’animazione «Inside Out 2», l’action dall’ironia irriverente «Deadpool & Wolverine» e il «disaster movie» con Glen Powell «Twisters».

La prima novità del weekend è «Borderlands» di Eli Roth, una commedia sci-fi con protagonista Cate Blanchett. Ambientato nell’universo dell’omonima serie di videogiochi di successo ideati dalla Gearbox Software, il film ci porta sul pianeta Pandora, il più caotico della galassia. Lilith, una fuorilegge dall’enigmatico passato, torna sul pianeta natio e si unisce a una squadra di mercenari per una difficile missione: salvare la figlia dell’uomo più potente dell’universo, il capo della Atlas Corporation. Nel cast anche Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Ariana Greenblatt e Jack Black.

C’è poi un thriller psicologico di M. Night Shyamalan, maestro del genere horror. «Trap» segue un padre (Josh Hartnett) e la figlia adolescente che mentre assistono a un concerto pop si rendono conto di essere al centro di un’oscura vicenda: lo spettacolo non è altro che una trappola pianificata dalla polizia per incastrare un serial killer noto come «Il Macellaio». L’omicida, però, scopre tutto una volta giunto all’esibizione: riuscirà a farla franca o verrà finalmente catturato?

Per i più piccoli segnaliamo «A spasso con Willy», un film d’animazione francese del 2019 che arriva finalmente nei cinema italiani. Il piccolo Willy è in viaggio nello spazio con i suoi genitori e si prepara con entusiasmo a tornare sulla Terra; una tempesta improvvisa lo separa però da mamma e papà. La sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta selvaggio e inesplorato: qui, con l’aiuto di alcuni amici, dovrà imparare a cavarsela, nella speranza che una sonda intercetti il suo segnale di soccorso e i genitori vengano a riprenderlo. Un film di fantascienza per bambini ricco di colori e creature fluorescenti; una storia di formazione e di apprendimento che offre mille emozioni per grandi e piccini.

