Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Lunedì 27 Ottobre 2025

Al Conca Verde Besson e De Angelis con «Dracula»

ANTEPRIMA. Luc Besson e Matilda De Angelis lunedì sera 27 ottobre dialogheranno con il pubblico al cinema Conca Verde di Bergamo. Il regista e l’attrice interverranno dopo l’anteprima di «Dracula - Amore perduto».

Un’immagine tratta dal film «Dracula»
Un’immagine tratta dal film «Dracula»

Il nuovo film scritto e diretto da Luc Besson (in prima visione dal 29 ottobre) è una nuova, oscura interpretazione del mito di Dracula, con un magnetico Caleb Landry Jones, affiancato da Christoph Waltz, Matilda De Angelis e Zoë Bleu.

La storia

Questa la trama: Transilvania, XV secolo. Il principe Vladimir, dopo la perdita improvvisa della sua amata, rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino e la morte stessa, guidato da un’unica speranza: ritrovare l’amore perduto.

Le info per la serata

Lunedì sera alle 20.30 il film sarà presentato nella versione originale inglese con sottotitoli in italiano. L’ingresso unico costa 10 euro (è possibile utilizzare i carnet abbonamenti che consentono l’ingresso ridotto a 5-5,50 o 6 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

