Al Conca Verde torna «Open your eyes»: cinema, ambiente e sostenibilità

Nuova edizione della rassegna «Open Your Eyes» al Cinema Conca Verde di Bergamo con una proposta di 6 film dal 12 settembre al 24 ottobre e in più 4 per le scuole fino al 10 novembre.

Open your Eyes è la rassegna di Conca Verde dedicata al racconto di stili di vita alternativi e sostenibili, attraverso la ricerca di sé ma anche di un nuovo modo di relazionarsi agli altri e all’ambiente. L’attenzione per il nostro pianeta, la cura di ciò che ci circonda, la necessità di un cambiamento profondo nelle modalità di abitarlo, sono tematiche estremamente attuali e urgenti, soprattutto in un periodo storico più caratterizzato da fenomeni atmosferici estremi causati dal cambiamento climatico. Il cinema, toccando occhi, emozioni e mente, educa a nuovi modi di vivere, mostra scelte di vita non omologata e percorsi personali di ricerca di senso che da individuali si fanno collettivi.

Il programma della rassegna

La rassegna si apre martedì 12 settembre con il suggestivo Godland nella terra di Dio di Hlynur Palmason, prosegue il 19 settembre da Materia Fuori Posto di Nikolaus Geyrhalter che sarà preceduto dall’intervento di volontari e attivisti delle realtà Fridays For Future Bergamo e Plastic Free, attive sul nostro territorio per la tutela dell’ambiente. Il 26 settembre è la volta di After work, ultimo film del regista Erik Gandini che propone una riflessione sul tema del lavoro e del tempo libero e che lo vedrà presente in sala per un confronto con Lucia Di Cola, studente di sociologia e militante e nella realtà universitaria e un rappresentante di Arci Base, insieme al pubblico. Martedì 3 ottobre è la volta della presentazione in anteprima di La strada infinita nuovo lavoro di Alberto Valtellina e Paolo Vitali, anche in questo caso saranno presenti gli autori per un approfondimento dopo la visione. Si va verso la conclusione con il penultimo appuntamento, il 17 ottobre, con il film Eo di Jerzy Skolimowski, storia di un asino e del suo viaggio, che sarà presentato da un rappresentante di Legambiente Bergamo, per terminare il 24 ottobre con Watermark L’acqua è il bene più prezioso di Jennifer Baichwal, in collaborazione con Confartigianato all’interno della Settimana per l’energia.

Per le scuole è previsto un calendario di 4 proiezioni mattutine gratuite che prendono il via il 20 ottobre, su prenotazione, con i film: Ainbo Spirito dell’Amazzonia di Richard Claus, Jose Zelada, Watermark il bene più prezioso, Le 8 montagne di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch e Bigger than us – Un mondo insieme di Flore Vasseur. La rassegna è organizzata da SAS con la collaborazione di Uniacque, Settimana dell’energia Confartigianato, Legambiente Bergamo e Europacinemas.

Open your Eyes fa parte del palinsesto Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, grazie al processo di co-progettazione partecipata attivato dai due Assessorati alla Cultura dei Comuni di Bergamo e di Brescia.

Il programma nel dettaglio

Martedì, 12 settembre (ingresso 3,50) alle 21 presentazione e proiezione Godland nella terra di Dio di Hlynur Palmason

L’uomo in dialogo con la forza della natura. Alla fine del XIX secolo Lucas, con la propria macchina fotografica, compie un avventuroso viaggio nella selvaggia Islanda che metterà alla prova le sue credenze.

Martedì 19 settembre (ingresso 3,50) alle 21 presentazione con Fridays For Future Bergamo e Plastic Free e proiezione: Materia fuori posto di Nikolaus Geyrhalter. Rifiuti sulle coste, rifiuti sulle montagne, sul fondo degli oceani e nelle profondità della terra. Un’indagine intorno al tema dello smaltimento dei rifiuti in alcune aree remote del mondo.

Martedì 26 settembre (ingresso 6,00) alle 21.00 proiezione e incontro con il regista AFTER WORK di Erik Gandini. La qualità e sostenibilità della vita dell’uomo attraverso un’affascinante riflessione su come la nostra società considera il tempo dedicato al lavoro. Con l’avanzare dell’automazione come si impiegherà il “tempo libero”?

Martedì 3 ottobre (ingresso 6,00) alle 21 proiezione e incontro con i registi LA STRADA INFINITA di Alberto Valtellina e Paolo Vitali. La trasformazione dell’habitat urbano a Bergamo attraverso l’incontro con i luoghi e le persone di uno dei suoi storici quartieri. Un antico asse territoriale lungo il quale si è strutturata una porzione della città.

Martedì 17 ottobre (ingresso 6,00) alle 21 presentazione a cura di Legambiente Bergamo e proiezione EO di Jerzy Skolimowski. Eo è il nome di un asino con il quale l’acrobata Kasandra ha una comunicazione intima, che passa attraverso carezze, voce e gesti. I due si separano ed Eo inizia un viaggio che lo porta in paesi e contesti diversi.

Martedì 24 ottobre (INGRESSO LIBERO) alle 21 serata promossa da Confartigianato Bergamo all’interno della Settimana per l’Energia: WATERMARK L’ACQUA È IL BENE PIÙ PREZIOSO di Jennifer Baichwal, un documentario coinvolgente sul ruolo dell’acqua in tutto il mondo. Un film sul futuro, dalle immagini potenti e necessarie per parlare dell’emergenze di uno degli elementi essenziali per il pianeta.

SCUOLA E CINEMA proiezioni gratuite alle 10, riservate alle scuole su prenotazione

Venerdì 20 ottobre consigliato dai 6 anni

AINBO - SPIRITO DELL’AMAZZONIA di Richard Claus, Jose Zelada

Martedì 24 ottobre consigliato dai 12 anni

WATERMARK L’ACQUA È IL BENE PIÙ PREZIOSO di Jennifer Baichwal

Venerdì 3 novembre consigliato dai 12 anni

LE 8 MONTAGNE di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Venerdì 10 novembre consigliato dai 12 anni

BIGGER THAN US - UN MONDO INSIEME di Flore Vasseur