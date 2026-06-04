Al Donizetti opera, concerti, operette e i Beatles per Capodanno
A TEATRO. Completata la Stagione dei Teatri 2026-2027 della Fondazione Teatro Donizetti: agli appuntamenti di Prosa e Altri Percorsi si aggiungono Opera&Concerti, Opera Family, Operette e lo spettacolo di Capodanno dedicato ai Beatles. Undici nuove proposte tra Teatro Donizetti e Teatro Sociale, con lirica, concerti, titoli per famiglie e grandi classici dell’operetta.Lettura 2 min.
Bergamo
Si completa il cartellone della Stagione dei Teatri 2026-2027 della Fondazione Teatro Donizetti. Dopo la presentazione dei 14 titoli di Prosa e Altri Percorsi, arrivano ora gli appuntamenti di Opera&Concerti, Opera Family, Stagione di Operette e l’evento di fine anno, per un totale di 11 nuove proposte che coinvolgeranno il Teatro Donizetti e il Teatro Sociale.
«La Stagione dei Teatri nella sua complessità riflette la varietà e la vastità di orientamenti che perseguiamo con costante impegno», sottolinea il presidente della Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta, ringraziando il Comune di Bergamo e i numerosi partner pubblici e privati che sostengono l’attività della Fondazione.
Per il direttore generale Massimo Boffelli, la rassegna rappresenta «un’idea nella quale convivono in perfetta armonia proposte diverse, dalla prosa alla musica concertistica, dall’opera all’operetta, fino all’evento di fine anno», valorizzando anche le collaborazioni con realtà come OperaLombardia, il Coro I Piccoli Musici, l’Orchestra Filarmonica Italiana e l’Ensemble Locatelli.
Opera&Concerti: dal viaggio musicale intorno al mondo al Messiah di Händel
La sezione Opera&Concerti prenderà il via sabato 5 dicembre 2026 al Teatro Sociale con «Music Passport: il giro del mondo in 80 minuti», un percorso musicale tra Europa, America Latina, Mediterraneo, tradizione ebraica ed Estremo Oriente affidato a un ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana.
Il 19 dicembre sarà la volta del celebre «Messiah» di Georg Friedrich Händel, eseguito dall’Ensemble Locatelli diretto da Thomas Chigioni.
Le festività saranno accompagnate da due appuntamenti tradizionali: il Concerto di Natale del coro I Piccoli Musici, diretto da Mario Mora (27 dicembre), e il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica Italiana, dedicato ai valzer e alle polke della famiglia Strauss (1° gennaio 2027).
Al Donizetti tornano Puccini e Verdi
L’opera lirica farà ritorno al Teatro Donizetti con due nuove coproduzioni di OperaLombardia.
L’8 e 10 gennaio 2027 andrà in scena «Turandot» di Giacomo Puccini, ultima e incompiuta opera del compositore lucchese, nel nuovo allestimento firmato da Nadir Dal Grande per regia, scene e costumi.
Il 29 e 31 gennaio sarà invece protagonista «Un ballo in maschera» di Giuseppe Verdi, uno dei capolavori più intensi del repertorio verdiano, con la regia di Roberto Catalano.
Entrambe le produzioni vedranno sul palco l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta rispettivamente da Alessandro D’Agostini e Andrea Solinas.
Operette: tre classici tra dicembre e aprile
La tradizionale Stagione di Operette anticipa il proprio debutto a dicembre con tre titoli amatissimi dal pubblico. Si parte il 6 dicembre 2026 con «La danza delle libellule» di Carlo Lombardo, proposta dalla Compagnia Teatro Musica Novecento.
Il 3 gennaio 2027 la Compagnia d’Operette Elena D’Angelo porterà in scena «La duchessa di Chicago» di Imre Kálmán, raffinato incontro tra operetta viennese e musical americano.
La chiusura è affidata a uno dei titoli più popolari del repertorio, «Il paese dei campanelli», in programma il 4 aprile 2027 con la Compagnia Corrado Abbati.
Opera Family: un messaggio ecologico per i più piccoli
Domenica 18 aprile 2027 il Teatro Sociale ospiterà «Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio», appuntamento della rassegna Opera Family dedicato alle famiglie.
L’opera, con musiche di Giovanni Sollima e libretto di Giancarlo De Cataldo, racconta il viaggio di due orsetti polari in un Artico minacciato dal cambiamento climatico. La regia è affidata a Lorenzo Ponte. Lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio per bambini e sarà replicato anche per le scuole il 19 e 20 aprile.
Capodanno al Donizetti sulle note dei Beatles
La sera del 31 dicembre 2026 il Teatro Donizetti celebrerà l’arrivo del nuovo anno con «Magical Mistery Story», spettacolo dedicato ai Beatles.
Protagonisti saranno i The Beatbox e il giornalista e divulgatore musicale Carlo Massarini, che accompagnerà il pubblico attraverso aneddoti, curiosità e momenti chiave della storia dei Fab Four. Due ore di musica dal vivo e racconti per ripercorrere la straordinaria avventura di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, in uno spettacolo pensato per coinvolgere generazioni diverse.
Biglietti e abbonamenti
Per la Stagione di Operette il rinnovo degli abbonamenti sarà possibile entro il 30 settembre 2026 tramite bonifico e dal 7 al 10 ottobre allo sportello. I nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 21 ottobre, mentre i biglietti singoli saranno disponibili dal 28 ottobre.
Per gli spettacoli lirici, Opera Family e l’evento di fine anno, i biglietti saranno acquistabili dal 23 giugno 2026. Anche per i concerti della sezione Opera&Concerti la vendita dei biglietti partirà il 28 ottobre 2026.
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