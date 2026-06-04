Al Donizetti opera, concerti, operette e i Beatles per Capodanno

Si completa il cartellone della Stagione dei Teatri 2026-2027 della Fondazione Teatro Donizetti. Dopo la presentazione dei 14 titoli di Prosa e Altri Percorsi, arrivano ora gli appuntamenti di Opera&Concerti, Opera Family, Stagione di Operette e l’evento di fine anno, per un totale di 11 nuove proposte che coinvolgeranno il Teatro Donizetti e il Teatro Sociale.

«La Stagione dei Teatri nella sua complessità riflette la varietà e la vastità di orientamenti che perseguiamo con costante impegno», sottolinea il presidente della Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta, ringraziando il Comune di Bergamo e i numerosi partner pubblici e privati che sostengono l’attività della Fondazione.

Per il direttore generale Massimo Boffelli, la rassegna rappresenta «un’idea nella quale convivono in perfetta armonia proposte diverse, dalla prosa alla musica concertistica, dall’opera all’operetta, fino all’evento di fine anno», valorizzando anche le collaborazioni con realtà come OperaLombardia, il Coro I Piccoli Musici, l’Orchestra Filarmonica Italiana e l’Ensemble Locatelli.

l’Ensable Locatelli

Opera&Concerti: dal viaggio musicale intorno al mondo al Messiah di Händel

La sezione Opera&Concerti prenderà il via sabato 5 dicembre 2026 al Teatro Sociale con «Music Passport: il giro del mondo in 80 minuti», un percorso musicale tra Europa, America Latina, Mediterraneo, tradizione ebraica ed Estremo Oriente affidato a un ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana.

Il 19 dicembre sarà la volta del celebre «Messiah» di Georg Friedrich Händel, eseguito dall’Ensemble Locatelli diretto da Thomas Chigioni.

Le festività saranno accompagnate da due appuntamenti tradizionali: il Concerto di Natale del coro I Piccoli Musici, diretto da Mario Mora (27 dicembre), e il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica Italiana, dedicato ai valzer e alle polke della famiglia Strauss (1° gennaio 2027).

Una scena del paese dei Campanelli

Al Donizetti tornano Puccini e Verdi

L’opera lirica farà ritorno al Teatro Donizetti con due nuove coproduzioni di OperaLombardia.

L’8 e 10 gennaio 2027 andrà in scena «Turandot» di Giacomo Puccini, ultima e incompiuta opera del compositore lucchese, nel nuovo allestimento firmato da Nadir Dal Grande per regia, scene e costumi.

Il 29 e 31 gennaio sarà invece protagonista «Un ballo in maschera» di Giuseppe Verdi, uno dei capolavori più intensi del repertorio verdiano, con la regia di Roberto Catalano.

Entrambe le produzioni vedranno sul palco l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta rispettivamente da Alessandro D’Agostini e Andrea Solinas.

Operette: tre classici tra dicembre e aprile

La tradizionale Stagione di Operette anticipa il proprio debutto a dicembre con tre titoli amatissimi dal pubblico. Si parte il 6 dicembre 2026 con «La danza delle libellule» di Carlo Lombardo, proposta dalla Compagnia Teatro Musica Novecento.

Il 3 gennaio 2027 la Compagnia d’Operette Elena D’Angelo porterà in scena «La duchessa di Chicago» di Imre Kálmán, raffinato incontro tra operetta viennese e musical americano.

La chiusura è affidata a uno dei titoli più popolari del repertorio, «Il paese dei campanelli», in programma il 4 aprile 2027 con la Compagnia Corrado Abbati.

Una scena di «Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio»

Opera Family: un messaggio ecologico per i più piccoli

Domenica 18 aprile 2027 il Teatro Sociale ospiterà «Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio», appuntamento della rassegna Opera Family dedicato alle famiglie.

L’opera, con musiche di Giovanni Sollima e libretto di Giancarlo De Cataldo, racconta il viaggio di due orsetti polari in un Artico minacciato dal cambiamento climatico. La regia è affidata a Lorenzo Ponte. Lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio per bambini e sarà replicato anche per le scuole il 19 e 20 aprile.

Capodanno al Donizetti sulle note dei Beatles

La sera del 31 dicembre 2026 il Teatro Donizetti celebrerà l’arrivo del nuovo anno con «Magical Mistery Story», spettacolo dedicato ai Beatles.

Protagonisti saranno i The Beatbox e il giornalista e divulgatore musicale Carlo Massarini, che accompagnerà il pubblico attraverso aneddoti, curiosità e momenti chiave della storia dei Fab Four. Due ore di musica dal vivo e racconti per ripercorrere la straordinaria avventura di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, in uno spettacolo pensato per coinvolgere generazioni diverse.

Biglietti e abbonamenti