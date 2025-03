Al Teatro Donizetti c’è Geppi Cucciari con lo spettacolo «Perfetta»

Lunedì 31 marzo, alle 20.30 sul palco del Teatro Donizetti di Bergamo c’è Geppi Cucciari con lo spettacolo «Perfetta» . Gli ultimi biglietti disponibili sono acquistabili esclusivamente alla biglietteria del teatro Donizetti, aperta dal martedì al sabato dalle 16 alle 20. La domenica e nei giorni di spettacolo, la biglietteria è aperta a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo fino a inizio dell’evento. Per info: tel. 035.41 60 601/602/603

Perfetta è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso. Si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche.