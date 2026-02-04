Albanese e Battiston il 10 febbraio ospiti al Conca Verde

L’incontro si terrà alle 19,30 ed è possibile prenotarsi dal sito di Sas. nella pagina del Conca Verde. La storia di «Lavoreremo da grandi» è quella di tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, che attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Dopo una serata ad alto tasso alcolico nel bar del paese, l’auto sulla quale stanno per tornare a casa colpisce qualcosa. O meglio, qualcuno. Dando inizio ad una serie di inesorabili scelte sbagliate, i quattro si rifugiano a casa di Umberto.