Mercoledì 04 Febbraio 2026
Albanese e Battiston il 10 febbraio ospiti al Conca Verde
CINEMA. Nell’ambito degli incontri con registi e attori il cinema Conca Verde ospita, martedì 10 febbraio, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston, protagonisti del film «Lavoreremo da grandi», per la regia dello stesso Albanese.
L’incontro si terrà alle 19,30 ed è possibile prenotarsi dal sito di Sas. nella pagina del Conca Verde. La storia di «Lavoreremo da grandi» è quella di tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, che attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Dopo una serata ad alto tasso alcolico nel bar del paese, l’auto sulla quale stanno per tornare a casa colpisce qualcosa. O meglio, qualcuno. Dando inizio ad una serie di inesorabili scelte sbagliate, i quattro si rifugiano a casa di Umberto.
Sarà una lunga notte di colpi di scena, situazioni paradossali e ridicole, incontri e scontri tra i protagonisti e altre figure improbabili. Fino alla più inimmaginabile delle soluzioni all’alba.
