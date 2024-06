Alessandro e Marika: applausi alle voci del cuore

Non pensavano di arrivare fino a questo punto del programma, a un passo dalla finale. Alessandro Graziano, 41 anni, e la figlia Marika, 13, partecipanti di Caravaggio del talent show «Io Canto Family», in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunzicher, stanno però sorprendendo (e commuovendo) tutti, giudici, spettatori a casa e in studio per il loro talento canoro e il loro affiatamento. «Ma quello che ci sta stupendo di più – afferma Alessandro, magazziniere – è l’affetto che stiamo ricevendo. Non ce lo aspettavamo proprio e possiamo già ritenerci vincitori». Ma padre e figlia possono realmente puntare alla vittoria del programma viste le esibizioni che, sotto lo sguardo entusiasta della loro coach Mietta, stanno sfoderando (riscuotendo anche grande seguito sui vari social network).

«È lei la vera stella – sostiene orgoglioso il padre – io sono solo un appassionato di karaoke» Nella terza puntata, in cui si sono classificati primi, si sono esibiti con il brano «E M’innamorerai» di Gino Paoli, per poi cimentarsi, insieme alla stessa Mietta, nella canzone «I Belong to you» di Anastacia ed Eros Ramazzotti. Top secret sono i pezzi che interpreteranno la prossima puntata, la quarta, di lunedì in cui sapranno se potranno accedere alla finale della quinta e ultima puntata. «Ma fra tutte le coppie di genitori e figli in gara – rivela Marika – non c’è rivalità, anzi si è creato un bellissimo rapporto che, sono convinta, proseguirà anche dopo la trasmissione».

Avanti con il canto