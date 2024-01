Alla scoperta di Morricone, il Donizetti verso il sold out

Il viaggio, iniziato tra le melodie dalla intensa potenza evocativa che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni come Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il west, Nuovo Cinema Paradiso, The hateful eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in piu’, Malena e che hanno caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni, prosegue affrontando altre opere come Gli intoccabili, La Califfa, Canone Inverso e dedicando uno spazio importante alle canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina, riviste in una nuova versione sinfonica.