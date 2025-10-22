Ambiente e valore della comunità nei cinque murales donati alla città di Bergamo - Le foto

Si è conclusa con grande partecipazione la prima edizione di Mura, il festival di Street art promosso dall’Amministrazione comunale di Bergamo – assessorato alla Cultura, che dal 28 settembre al 12 ottobre ha portato in città un ricco palinsesto di attività – murales, laboratori, visite guidate, talk e live painting – dedicate alla celebrazione dell’arte urbana in tutte le sue forme. Le opere realizzate dai cinque artisti e artiste coinvolti – A m’l rum da me, Hitnes, Luca Font, Taxis e Udatxo – e dai collettivi locali CDS Fam e BGML’S, sono ora parte integrante della città, a disposizione di tutti come patrimonio condiviso e testimonianza di una comunità che si riconosce nell’arte e nello spazio pubblico.

Hitnes presenta il serpente tra i rovi di more come simbolo di interconnessione tra le creature all’Archivio di Stato di Bergamo, Via Fratelli Bronzetti 26 Luca Font, artista bergamasco, ha realizzato l’opera Acqua è vita al depuratore di Uniacque in via Fratelli Bandiera 45

Mura, Museum of Urban Arts, nasce come un progetto che interpreta lo spazio pubblico come luogo di creatività condivisa, dove i muri si trasformano in tele e gli abitanti diventano parte attiva del processo artistico. Ogni intervento, infatti, è nato da laboratori di comunità che hanno coinvolto bambini, studenti, giovani, residenti e realtà locali: dalle parole, dai disegni e dalle storie raccolte in questi incontri hanno preso vita le ispirazioni che gli artisti e le artiste hanno poi trasformato in opere murali.

Dimitris Trimintzios, alias Taxis, e il murale dedicato all’abitare come forma di cura alla succursale del liceo Falcone in via Curie 13 Udane Juaristi, pittrice basca di Azkoitia, e l’invito a ritrovarsi realizzato con i giovani del Villaggio degli sposi all’istituto comprensivo Muzio in via don Bepo Vavassori 1