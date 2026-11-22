Ambra e Celentano contro la sfida

La ballerina aveva convinto anche il pubblico in studio che si è alzato in piedi per applaudirla. «Per avere 17 anni ti trovo molto intensa e passionale - ha detto la giudice, la coreografa, insegnante e ballerina Irma Di Paola -. Ballare in coppia richiede un certo tipo di consapevolezza e di saper gestire la propria energia e quella del compagno. Credo tu sia anche un’ottima partner». Molto soddisfatta anche Ambra Angiolini, incredula per l’ultimo posto in classifica. «Per me è stata un’esibizione molto buona - ha detto Ambra, responsabile artistica della 17enne -. Per quello che vale non sono d’accordo». Pensiero condiviso anche da Alessandra Celentano «Anche io - ha aggiunto la Celentano -, Charli non meritava l’ultimo posto». Molto dispiaciuta la ballerina: «Io me la sono sentita - ha detto Charli - quindi sono felice lo stesso». Per la bergamasca, come deciso da Lorella Cuccarini, durante la prossima puntata, ci sarà la sfida.