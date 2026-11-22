Amici, Charli emoziona ma finisce ultima: la ballerina bergamasca va in sfida - Il video
VISTO IN TV. Standing ovation e complimenti dei giudici per la 17enne, che conquista il pubblico con un passo a due sulle note di Achille Lauro. Ma non basta a evitare l’ultimo posto.Lettura 1 min.
Bergamo
Charli emoziona con un passo a due sulle note di «Perdutamente» di Achille Lauro ma non basta: la ballerina bergamasca si è classificata ultima nella gara di ballo e andrà in sfida nella prossima puntata per difendere il suo posto ad «Amici 26». Nonostante gli applausi e i giudizi positivi per la diciassettenne purtroppo potrebbe aver pesato anche la penalizzazione di un punto della scorsa settimana.
Ambra e Celentano contro la sfida
La ballerina aveva convinto anche il pubblico in studio che si è alzato in piedi per applaudirla. «Per avere 17 anni ti trovo molto intensa e passionale - ha detto la giudice, la coreografa, insegnante e ballerina Irma Di Paola -. Ballare in coppia richiede un certo tipo di consapevolezza e di saper gestire la propria energia e quella del compagno. Credo tu sia anche un’ottima partner». Molto soddisfatta anche Ambra Angiolini, incredula per l’ultimo posto in classifica. «Per me è stata un’esibizione molto buona - ha detto Ambra, responsabile artistica della 17enne -. Per quello che vale non sono d’accordo». Pensiero condiviso anche da Alessandra Celentano «Anche io - ha aggiunto la Celentano -, Charli non meritava l’ultimo posto». Molto dispiaciuta la ballerina: «Io me la sono sentita - ha detto Charli - quindi sono felice lo stesso». Per la bergamasca, come deciso da Lorella Cuccarini, durante la prossima puntata, ci sarà la sfida.
Ospiti della puntata Carlo Verdone, giudice per la gara di canto, Irma di Paola per il ballo e la cantante Sarah Toscano che si è esibita annunciando le date del suo prossimo tour e il duo Napoleone e Amelie.
La gara di canto è stata vinta da Shari, mentre l’ultimo, Niccolò, andrà in sfida settimana prossima. Primo invece tra i ballerini Napo. Amici 26 torna domenica prossima alle 14 su canale 5 e dal lunedì al venerdì alle 16.25.
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