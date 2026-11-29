Prova positiva per Charli, la ballerina bergamasca che oggi, nell’ottava puntata di Amici 26, ha portato la sua grinta e la sua energia nella gara di ballo domenicale. Sulle note di «Boss bitch», brano della rapper statunitense Doja Cat, Charli ha convinto pubblico, insegnanti e anche la giudice esterna, la nota e amata ballerina e conduttrice televisiva Rossella Brescia. Quinto posto su sette per lei nella classifica della gara di ballo e una bella soddisfazione anche per i complimenti della ballerina.

«Sei stata molto brava - ha detto Rossella Brescia al termine dell’esibizione di Charli - Una bella esecuzione, anche molto pulita e musicale. L’hai fatta molto bene, a volte l’hai persa. Ricordati di mantenere sempre questo tono spavaldo in questo pezzo, dall’inizio alla fine». Un invito quindi a mantenere alto il ritmo, a non perdere quella sicurezza di sé e quella grinta dimostrata in questa esibizione ma anche in altre occasioni.

Tanti i commenti positivi anche sui social dove la ballerina diciassettenne di Bergamo è molto apprezzata proprio per il percorso di crescita e per l’energia. Nella gara di ballo si è classificata prima Clara e seconda Benedetta, ultimo posto per Riccardo. Per la gara di canto, invece, primo posto a pari merito per Aura e Shari e ultimi, sempre a pari merito Jed, Kashmere e Nicolò.

Amici 26 torna nel daytime da lunedì a venerdì dalle 16.25 e domenica alle 14 su Canale 5 con la possibilità di rivedere le puntate e i contenuti esclusivi, come la sfida vinta da Charli nei giorni scorsi, su wittytv.it.