Art2night, i tesori di Bergamo si svelano in una notte speciale

La luce dell’arte illumina la notte di Art2night, l’evento che da 11 anni apre o luoghi nascosti di Bergamo. Appuntamento a sabato 28 settembre dalle 17 alle 24 per una rassegna che vede la partecipazione di quasi 50 enti laici e religiosi, con l’obiettivo di aprire angoli nascosti della città e della provincia con tour guidati e pièce musicali e teatrali. Tutti gli eventi saranno gratuiti, tranne alcuni indicati, grazie al supporto dei partner del progetto.

«Siamo accanto ad Art2night sin dalla sua prima edizione, sostenendo 10 edizioni su 11 - ha dichiarato Angelo Piazzoli, presidente della Fondazione Creberg, main partner della rassegna, durante la presentazione del programma - Ci teniamo molto a promuoverla per il legame intenso con le nostre radici e la nostra esperienza, con lungimirante proiezione verso il futuro». La rassegna verrà inaugurata sabato 28 settembre alle 17 a Palazzo Creberg.

Un’opera di Piccoli «Dove presenteremo - ha fatto presente Piazzoli - due nostre iniziative di grande prestigio quali l’esposizione di tre capolavori (Moroni e Fra Galgario) dell’Accademia Carrara, da noi restaurati, e una mostra “site specific” con 26 opere, molte delle quali realizzate appositamente per l’occasione da Gianriccardo Piccoli, artista bergamasco di rilevo internazionale». Per Sergio Gandi, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Art2night è «una delle eredità della Capitale della Cultura, grazie alla sua capacità di coordinare tante realtà del territorio per far rete al fine di valorizzare il nostro patrimonio storico e artistico». «L’evento nel tempo ha saputo espandersi dalla città fino alla provincia, tessendo questa continuità in un territorio fatto di patrimonio e realtà culturali che ogni giorno contribuiscono a rendere ricco il nostro tessuto sociale, culturale ed economico», ha commentato Romina Russo, Consigliera con delega alla Cultura Provincia di Bergamo.

Quattro percorsi tematici

Art2night si snoderà su 4 percorsi tematici che esploreranno i luoghi nascosti della città e provincia con una serie di tour guidati. Un viaggio alla scoperta dei tesori del territorio bergamasco: dai sotterranei del Baluardo della Fara insieme al gruppo speleologico «Le Nottole», alla visita alla chiesa di S. Andrea in via Porta Dipinta; dalle bellezze di Palazzo Terzi, la più importante villa barocca, alle storie passate del convento di S. Francesco in piazza Mercato del Fieno.

Il castello di Malpaga di notte La bellezza è diffusa anche in provincia con la visita in notturna al castello di Malpaga per una nuova prospettiva della fortezza alla luce di candele e lanterne. Musica, parole, racconti che durano una notte, allietata dalle note di concerti unici e illuminata da esposizione di quadri lungo le vie della città antica.