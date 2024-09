Arte, storia e spiritualità: tornano le Vie del Sacro

Al via una nuova stagione de «Le Vie del Sacro», il progetto della Diocesi di Bergamo che affida alla voce dei giovani la narrazione del suo vasto patrimonio artistico. Più di trenta appuntamenti con la cultura che si terranno dal 28 settembre al 3 novembre, offrendo la possibilità di conoscere alcuni tra i luoghi più suggestivi di Bergamo, attraverso un percorso che unisce arte, storia e spiritualità. A guidare gli itinerari saranno i giovani mediatori del patrimonio culturale ecclesiastico che dall’anno di BgBs2023 animano il territorio, dando voci nuove ad un patrimonio antico quanto prezioso.

Il programma autunnale rappresenta un tassello fondamentale del cammino verso il Giubileo del 2025, anno in cui sarà anche inaugurato il nuovo museo diocesano negli spazi dell’Aula Picta e dell’antico episcopio di Bergamo. Il calendario prevede un’ampia varietà di visite, itinerari tematici e aperture straordinarie di luoghi di grande valore storico e devozionale. Tra questi, il monastero Matris Domini e il complesso monumentale di Astino, il Museo della Cattedrale, il Battistero e numerose chiese di Città Alta.

Le visite in concomitanza con le Giornate europee del Patrimonio, evento che si svolge il 28 e 29 settembre in contemporanea in diversi Paesi europei. Si è scelto di avviare la nuova stagione de «Le Vie del Sacro» in concomitanza con le Giornate europee del Patrimonio, evento che si svolge il 28 e 29 settembre in contemporanea in diversi Paesi europei. Il tema di quest’anno è particolarmente calzante, essendo dedicato al «Patrimonio in cammino» e permette di riflettere sulla cultura come elemento di relazione.

I noltre, sabato 28 settembre, in concomitanza con la «Notte dell’Arte- Art2Night», verranno organizzate anche aperture serali straordinarie di alcuni luoghi simbolo della spiritualità bergamasca, il Museo della Cattedrale e altre chiese storiche della città. L’evento offrirà ai visitatori un’occasione unica per esplorare l’arte sacra in un’atmosfera notturna suggestiva, arricchita da percorsi tematici e performance artistiche.

«Gli esiti più che positivi della prima edizione hanno portato la Fondazione Adriano Bernareggi a confermare l’iniziativa anche per il 2024 - spiega Sabrina Penteriani, Delegata Vescovile per la Cultura e la Comunicazione -. Da progetto straordinario per BgBs23, “Le Vie

del Sacro” è diventato una linea d’azione ordinaria della Fondazione, mantenendo la sua specificità, con gli obiettivi principali di formare i giovani nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici e di valorizzare, con uno stile informale e accogliente, il vasto patrimonio diocesano nel territorio che lo conserva. Le iniziative dell’autunno hanno come prospettiva il 2025, anno del Giubileo, dedicato al tema della speranza».

Tra gli appuntamenti di rilievo: il 28 settembre, dalle ore 15, visite guidate al monastero di Matris Domini, una perla di arte e spiritualità di oltre 750 anni. Nel Museo della Cattedrale, un formato speciale pensato per grandi e per piccini: «A lume di torcia», una proposta di visita speciale per immergersi nella scoperta archeologica del Museo della Cattedrale (alle 18 per le famiglie con bambini tra i 6 e gli 11 anni, alle ore 21.30 per tutti).

«Oltre le mura»

Domenica 29 settembre l’itinerario «Oltre le mura» condurrà i partecipanti alla scoperta della Valle d’Astino e delle sue chiese storiche. Nel pomeriggio, le Chiese Aperte offriranno l’opportunità di visitare quattro gioielli architettonici: Sant’Agata del Carmine, Sant’Andrea, San Lorenzo alla Boccola e San Salvatore. Quattro chiese di Città Alta aperte in contemporanea per permettere ai visitatori di compiere un breve itinerario, ammirando la bellezza delle opere d’arte conservate in questi luoghi. In ogni chiesa per tutto il pomeriggio saranno a disposizione i giovani de «Le Vie del Sacro» per brevi tour.

Sabato 5 ottobre sarà dedicato a due percorsi tematici: «Le Vie dell’Acqua», che esplorerà il legame tra Bergamo e l’acqua, e «Storie Dipinte», un viaggio tra gli affreschi medievali e rinascimentali nella chiesa di San Michele al Pozzo Bianco. Mercoledì 23 ottobre alle ore 18.00 un evento speciale sarà dedicato alla Chiesa dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII per celebrare il decimo anniversario dalla sua dedicazione. Questo luogo, sorto 10 anni fa accanto all’Ospedale, rappresenta un importante punto di conforto spirituale per i malati e le loro famiglie, nonché una chiesa per la comunità cittadina. La consacrazione della chiesa è avvenuta l’11 ottobre 2014, un giorno significativo che coincide con la memoria liturgica di San Giovanni XXIII e l’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II.

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre l’attenzione si concentrerà sui temi del restauro con Cantiere Procaccini, un appuntamento dedicato al restauro in corso nella Basilica di Santa Maria Maggiore della grande tela dell’abside, dipinta da Camillo Procaccini. Una visita a più voci, realizzata in collaborazione con Fondazione Mia, che dopo quello dedicato al coro ligneo di Giovan Francesco Capoferri e Lorenzo Lotto, ha dato il via a un nuovo intervento di restauro, affidato allo studio bergamasco Sesti Restauri di Delfina Fagnani, che condurrà una speciale visita in dialogo con i giovani de «Le Vie del Sacro».