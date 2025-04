«Atalanta. Una vita da Dea» fa il pienone: in arrivo altre date

Il docu-film sulla settimana che ha fatto la storia dell’Atalanta, dalla finale di Coppa Italia del 15 maggio 2024 persa con la Juventus alla conquista dell’Europa League il 22 maggio a Dublino col Bayer Leverkusen, ha conquistato occhi e cuori del pubblico, come dimostra la risposta degli spettatori al cinema. Il film è stato proiettato in 94 sale di tutta Italia e ha fatto il pieno a Bergamo e provincia, che ha visto il tutto esaurito in numerose proiezioni , ottenendo però buoni riscontri anche in Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, e in città come Genova, Bolzano e Perugia. All’inizio della scorsa settimana «Atalanta. Una vita da Dea» è stato il film italiano più visto nei primi tre giorni ed è rimasto nella top-ten, col nono miglior riscontro.